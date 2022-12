Lavoratori ex Servirail e Ferrotel, firmata la convenzione per i tirocini - Tempostretto

A dare la notizia è il deputato regionale Antonio De Luca, del Movimento 5 Stelle

“Finalmente Regione e Cas hanno firmato l’accordo per reinserire nel mondo del lavoro i lavoratori ex Servirail e Ferrotel. Dopo le interlocuzioni tra i due enti, andata avanti per buona parte del 2022, nei giorni scorsi è stata infatti stipulata una convenzione finalizzata all’avvio dei tirocini”. A dare la notizia è il deputato regionale del Movimento Cinque Stelle Antonio De Luca, che da molti anni ormai segue la vertenza in prima persona.

“Durante la scorsa legislatura, in occasione dell’approvazione della finanziaria regionale 2021, ho proposto all’Ars un emendamento che stanziava dapprima 200 mila euro e successivamente 400 mila euro da destinare al rafforzamento dei servizi di vigilanza e manutenzione autostradale tramite l’impiego del personale del bacino ex Servirail e Ferrotel e impegnava ad una collaborazione Regione siciliana e Consorzio Autostrade”.

“Oggi – conclude Antonio De Luca – raccogliamo i frutti di quanto seminato e ridiamo una speranza a questi lavoratori, dopo anni di battaglie ed umiliazioni subite. Sono felice di aver determinato con il mio impegno da deputato il raggiungimento di questo importante obiettivo”.

