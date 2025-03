Lavoratori in nero, cantiere sospeso dai Cc a Roccalumera

Due lavoratori in nero e ponteggi non sicuri, scatta la multa per il titolare dell'impresa

Messina – Blitz dei Carabinieri del Comando Provinciale di Messina e del Nucleo Ispettorato del Lavoro su un cantiere edile di Roccalumera.

Durante l’ispezione i militari dell’Arma hanno verificato il cantiere sotto tutti i profili relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori, spulciando anche le carte che riguardano la regolarità dei contratti di lavoro e il profilo previdenziale.

Due lavoratori in nero

E’ così che hanno scoperto due lavoratori “in nero”, mentre anche gli altri impiegati non erano stati formati in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Il cantiere non era in regola poi con le prescrizioni imposte per impedire le cadute dall’alto dei lavoratori.

Cantiere non sicuro, scatta la multa per il titolare

Alla fine il titolare dell’impresa è stato “stangato” con una multa da 40 mila euro e le operazioni in cantiere sospese fino a quando tutte le irregolarità non saranno sanate.

La campagna dei controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Messina e del Nucleo Ispettorato del Lavoro, nel settore edile, proseguirà nei prossimi mesi in tutta la provincia, con il principale scopo di prevenzione alle gravi violazioni, che danneggiano fortemente i diritti dei lavoratori e mettono a serio rischio la loro incolumità.