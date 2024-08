Le due cosplayer messinesi Jasmine Cipriano ed Elisa Melita alla finale dell’evento Winx a Rimini

Le due giovani artiste del gruppo Semaluma saranno impegnate durante la festa nazionale nei panni di Musa Magic Winx e Bloom Harmonix

Da Messina e Fiumefreddo a Rimini. Le messinesi Jasmine Cipriano, in arte Moonflowercosplay, ed Elisa Melita, in arte Seyuki_Cosplay, rispettivamente vincitrice del Trapani Comix e finalista dell’Etna comics nei panni di Musa Magic Winx e Bloom Harmonix, parteciperanno oggi al Winx Celebration Party. L’evento si terrà in Piazza Malatesta a Rimini, a partire dalle 17.30, e richiamerà fan e appassionati da tutta Italia, che festeggeranno il 20esimo compleanno del Winx Club insieme a Iginio Straffi, il creatore del famosissimo cartone animato.

Tantissime le cosplayer presenti, che si esibiranno con abiti realizzati da loro stesse, così come le 12 ragazze arrivate in finale, tra cui le due messinesi. Le due artiste sono il fiore all’occhiello del gruppo Winx di Semaluma, compagine messinese che sarà presente all’evento con il segretario Luigi Terranova e un’altra delle sue Winx, la sarta Rosanna Virzì, in arte Yuki_Chan.