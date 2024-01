Le raffiche di vento abbattono gli alberi, 50 interventi a Messina e provincia

In azione i vigili del fuoco dalla mezzanotte

MESSINA – Una cinquantina d’interventi in una giornata di allerta meteo. A causa delle raffiche di vento che imperversano sia nella città di Messina sia nella provincia tirrenica, i Vigili del fuoco del comando provinciale sono stati impiegati in numerosi interventi dalla mezzanotte fino alle quattordici di oggi, tra alberi a rischio caduta e alcuni abbattuti.

In particolare, i vigili del fuoco sono stati impegnati sul viale Regina Margherita, nella via Sofia Idelson a Messina, nello svincolo autostradale di Milazzo e a Quattropani di Lipari, per citare alcune operazioni.

