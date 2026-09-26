 L'Etna erutta, Catania si ferma: aeroporto chiuso fino alle 12 di domenica

L’Etna erutta, Catania si ferma: aeroporto chiuso fino alle 12 di domenica

Redazione

L’Etna erutta, Catania si ferma: aeroporto chiuso fino alle 12 di domenica

sabato 26 Settembre 2026 - 09:58

Sospese le attività di volo in arrivo. Limitazioni per le partenze

CATANIA – Sac, Società aeroporto Catania, ha comunicato prima la nuova sospensione delle attività di volo in arrivo allo scalo di Fontanarossa fino alle 16 di oggi, sabato 26 settembre. Poi fino alle 12 di domenica 27 settmbre.

La causa è ancora una volta l’Etna, che ha ripreso la propria attività eruttiva. Ma decisive stavolta sono anche le condizioni meteorologiche, con la zona del Catanese alle prese con una violenta bomba d’acqua. Stop agli arrivi, quindi, per diverse ore. Limitazioni temporanee, invece, per i voli in partenza. La società che gestisce l’aeroporto invita i passeggeri a “verificare con la compagnia aerea lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto”.

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