Messina si prepara a un fine settimana di devozione: domenica tre processioni

Ecco i percorsi dei tre distinti appuntamenti

Fine settimana intenso sul fronte della mobilità e della fede a Messina. Per la giornata di domenica 27 settembre 2026, il calendario cittadino prevede lo svolgimento contemporaneo di tre distinte processioni religiose che interesseranno diverse zone del territorio comunale, dal centro cittadino fino alle periferie e ai villaggi della zona nord.

Gli appuntamenti nel dettaglio

Il programma si aprirà nel pomeriggio a Castanea delle Furie. Alle ore 17,30 prenderà il via la processione dei simulacri lignei dei Santi Medici Cosma e Damiano, con partenza dalla chiesa dedicata ai Santi Medici e un itinerario che toccherà via San Cosimo, contrada Frischia, contrada Grazia, via San Caterina, piazza Santissimo Rosario, il senso unico verso piazza San Giovanni, via Canalello, via Acquicella e il successivo rientro.

Alle ore 18 prenderà il via la processione dedicata a San Michele Arcangelo. Il corteo religioso muoverà dalla chiesa parrocchiale per snodarsi lungo via Grazia Deledda, contrada Avarna, viale Giostra e via Comunale San Michele, prima del rientro in chiesa.

Spostandosi nel centro cittadino, alle ore 19 scatterà la processione del Simulacro e della reliquia del cuore di San Camillo, organizzata dall’omonima parrocchia. La partenza è fissata in viale Principe Umberto, con un itinerario che toccherà la Casa di Cura Cristo Re, via L. Nicotra, via A. Borelli, piazza XX Settembre, per poi ritornare su viale Principe Umberto, fondo Sterio, via Carrai, via Reno e fondo Tornatola prima di rientrare in parrocchia.

Modifiche alla viabilità e controlli

Per consentire il regolare svolgimento delle manifestazioni religiose in sicurezza, il Comune ha disposto limitazioni al traffico veicolare lungo tutte le strade interessate dal passaggio dei fedeli. La circolazione subirà interruzioni temporanee con fasi di avanzamento dinamiche al passaggio dei cortei. I percorsi saranno presidiati dalle forze dell’ordine e dal personale di supporto messo a disposizione dalle parrocchie, garantendo in ogni caso il transito dei mezzi di soccorso ed emergenza.