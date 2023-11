Letojanni. Ciclista investito sulla Ss114, "caccia" al conducente dell'auto - Tempostretto

Indagini dei carabinieri sull'episodio che ha coinvolto un 49enne di S. Teresa. L'investitore non si è fermato

S. TERESA – I carabinieri indagano per far luce su un incidente che ha coinvolto un ciclista di S. Teresa, finito in ospedale dopo essere stato investito da un’auto mentre percorreva la Statale 114 all’altezza di Letojanni. I fatti sono accaduti lunedì scorso. Il 49enne si trovava sulla via Nazionale, nei pressi di contrada Sillemi, quando è stato urtato da un’autovettura in transito che procedeva in direzione Catania e che non si è fermata per prestare soccorso. Finito rovinosamente a terra, il ciclista è stato aiutato da alcuni passanti, tra i quali un’infermiera di S. Teresa, che hanno allertato il 118. L’uomo è stato quindi trasportato all’ospedale San Vincenzo di Taormina, dove si trova attualmente ricoverato per una frattura al bacino. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto ed individuare il conducente del mezzo. Al setaccio le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona.