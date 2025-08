L’Horcynus Festival fa tappa a Novara di Sicilia con due eventi

La rassegna va verso la chiusura. In piazza anche un'installazione dedicata ai bambini vittime delle guerre

NOVARA DI SICILIA – Due eventi, uno mercoledì 6 e l’altro lunedì 11 agosto, con cui concludere la rassegna. L’Horcynus Festival farà tappa a Novara di Sicilia, dove la fondazione MeSSInA sta lavorando per sviluppare strategia in favore delle aree interne, tra nuove imprese giovanili e solidali e valorizzazione del tessuto socio-economico.

Bertolami: “Novara di Sicilia un laboratorio vivente”

Il sindaco di Novara di Sicilia, Gino Bertolami, in tal senso ha spiegato: “Con la Fondazione MeSSInA abbiamo posto in essere progetti fortemente partecipativi che si fondano sul coinvolgimento diretto delle comunità locali e degli attori del territorio, con l’obiettivo di co-progettare strategie efficaci di rigenerazione rurale. Novara di Sicilia, si propone come un laboratorio vivente, un esempio concreto su cui testare e sviluppare modelli replicabili di Smart Village, in grado di coniugare tradizione e innovazione, storia e futuro. Quest’anno, con grande orgoglio, accogliamo due appuntamenti di rilievo all’interno dell’HF, una manifestazione culturale di altissimo profilo, che si distingue per la capacità di coniugare arte, pensiero critico e impegno sociale. Ospitare questi eventi, che vedranno protagonisti artisti straordinari, non è solo un motivo di vanto per la nostra comunità, ma rappresenta anche un’occasione per rafforzare il nostro impegno verso una cultura accessibile, partecipata e capace di generare bellezza e consapevolezza. Ancora una volta, Novara di Sicilia si dimostra non solo custode della sua storia e delle sue tradizioni, ma anche spazio aperto al contemporaneo, all’arte che interroga, ispira e trasforma”.

L’evento di mercoledì 6 agosto

Ma quali saranno gli eventi? Mercoledì 6 agosto alle 21 in piazza Sant’Antonino sarà inaugurata l’istallazione d’arte “Io vedo”, realizzata da Francesca Borgia. A seguire ci sarà il concerto Tempo sospeso, dieci preludi al pianoforte di Riccardo Joshua Moretti, già direttore musicale del teatro Bolshoi di Mosca per 9 anni, che sarà accompagnato dal performer belga, ma italiano di adozione, Thierry Parmentier, storico primo ballerino della Compagnia Maurice Bejart. Questo spettacolo rappresenta un indissolubile dialogo tra corpo e musica, che solo due grandi interpreti riescono a trasmettere con intensità ed emozione. L’installazione è dedicata ai bambini vittime delle guerre. Saranno esposti, infatti, più di 15 mila sudari che rappresentano il numero dei bambini uccisi in tutto il mondo fino all’1 aprile secondo l’Unicef.

L’evento conclusivo e gli appuntamenti al Parco di Capo Peloro

Di diversa natura, invece, l’evento conclusivo di lunedì 11 agosto. Alle 21.30, sempre in piazza Sant’Antonino, si svolgerà il finissage di “Io vedo”, ad anticipare il concerto del noto cantante Faisal Taher, accompagnato dal percussionista Riccardo Gerbino. Intanto giovedì 7 agosto torneranno gli eventi al Parco Horcynus Orca di Capo Peloro, dove verranno conferiti i riconoscimenti a Luciano Carrino e alla memoria di Franco Basaglia e Franco Rotelli per il sociale. Sarà anche ricordato il critico musicale Enrico Vita, recentemente scomparso. Fra gli ospiti del Festival ci sarà il regista Paolo Benvenuti, piatto forte della serata in programma venerdì 8 agosto, all’interno della sezione Arcipelaghi della visione.