Libera nos Domina: mostra fotografica di Giuseppe Contarini e di un'intelligenza artificiale - Tempostretto

“Progetto fotografico realizzato da Giuseppe Contarini insieme al suo enigmatico collaboratore: un’intelligenza artificiale”. Patrocinata dal Comune di Messina, così si presenta la mostra “Libera nos Domina”, da lunedì 20 a sabato 25 novembre, dalle 17,30 alle 20,00, presso la galleria d’arte “Zancle Art Project”, in via Legnano 32.

Il titolo della canzone di Francesco Guccini “Libera nos Domine” si trasforma in “Libera nos Domina” per raccontare il rapporto tra uomo e donna che cambia nella nostra contemporaneità. 4 supereroi protagonisti: Ironman, Captain America, Thor e Superman, tipologie stereotipate di uomo, anzi superuomo, private della loro standardizzata eroicità. Non più simboli di potere, di forza, li vediamo raffigurati in vesti totalmente inedite, rivelano debolezze e fragilità. “Cambiano i simboli, l’immaginario che avevamo dell’uomo, questo vogliono raccontare le foto” afferma Contarini.

Poi una figura centrale, autobiografica, quella del giullare, intorno al quale tutte le immagini convergono. “É una figura che mi affascina. Il giullare è il solo a poter dire ciò che pensa al sovrano, il solo a poter essere sincero, ma è costretto a far ridere, altrimenti muore” spiega il fotografo.

Infine, come conseguenza di questo mutare dei legami e dei ruoli, una sagoma recintata a terra, segno di un mancato e impossibile salvataggio.

Luci rosse e blu illuminano situazioni decostruite, tra riferimenti e frammenti, inquietudini e provocazioni. Lo sguardo del fotografano e l’ausilio dell’intelligenza artificiale si mischiano, giocano tra loro, si confondono, cancellando i contorni tra reale e fittizio.

“ll mondo che affiora dai frammenti visivi orchestrati dall’autore non è sereno né lineare: le immagini non fungono da didascalia per una realtà facilmente interpretabile, bensì sono strumenti per interrogare l’osservatore, suscitando nel suo sguardo una reazione che avvii una riflessione” così definisce il progetto il professore Francesco Parisi che ne ha curato la parte descrittiva. Una reazione – aggiungo – di disaccordo, almeno nel mio caso, con l’artista.

Assistente aiuto a riprese video Floriana Bianca – Illustrazione Davide Dell’acqua – Supporto grafico e montaggio trailer Nino Famà – Supporto scientifico Prof. Francesco Parisi Docente di Fotografia e Cultura Visuale – Supporto generico rmotivo Roberto Bonaventura, Neve Sarò – Soggetti in Foto: Chiara Salvo, Alessandro Turchi, Renato e Enrico Sorriso, Antonio Tomeo, Santi Villari. Produzione Contarini Photo Studio.