Limina. Quasi 500mila euro per mettere in sicurezza contrada Fornace

La struttura regionale contro il dissesto idrogeologico ha aggiudicato gli attesi lavori

LIMINA – Al via, a Limina, i lavori di messa in sicurezza di contrada Fornace. La struttura di contrasto al dissesto idrogeologico, guidata dal presidente della Regione Renato Schifani, ha definito infatti le procedure di aggiudicazione dei lavori. A effettuare l’intervento, con un ribasso pari al 31,5% e per un importo complessivo di 444 mila euro, sarà la Camedil Costruzioni srl di San Giuseppe Jato, in provincia di Palermo.

Con l’appalto degli interventi si chiude il cerchio su una vicenda annosa in un sito molto vulnerabile sotto il profilo geomorfologico, con la più alta classificazione di rischio R4, nel quale si sono registrati diversi movimenti franosi che hanno causato forti danni alle strade con crepe e avvallamenti. Il versante si snoda dalla strada comunale sino alla Sp 12, a monte dell’abitato, e sono ancora ben visibili le lesioni prodotte dalle frane a infrastrutture e reti di servizi.

L’opera prevede la realizzazione di opere di contenimento, come muri di sostegno e palificate, ma anche la regimazione delle acque piovane, con l’obiettivo di eliminare le infiltrazioni causa primaria del fenomeno di dissesto ripristinando la piena e sicura fruibilità dell’area.