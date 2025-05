L’incidente sulla A20 Messina-Palermo, muore 37enne

Una ferita grave è stata trasportata in elisoccorso. Corsia in direzione Palermo bloccata

Incidente mortale poco dopo le 18 di oggi sull’autostrada A20 Messina-Palermo all’altezza di Caronia. Un impatto fra due auto e si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso di Messina e Caltanissetta. Una 37enne, rimasta incastrata nelle lamiere, è morta. Un’altra donna è stata trasportata in elisoccorso al Policlinico in prognosi riservata. Meno gravi le condizioni della terza persona coinvolta, portata in ospedale in ambulanzaò un altro ferito, trasportato in ambulanza in ospedale, mentre per le due donne coinvolte si era alzato in volo l’elisoccorso di Messina e di Caltanissetta.

Sul posto la Polizia stradale, il 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Sant’Agata. La corsia di marcia in direzione Palermo è stata bloccata per consentire le operazioni di soccorso. Il traffico è stato deviato in uscita al casello di Sant’Agata di Militello per proseguire sulla Ss113, con rientro a Santo Stefano di Camastra.