Linea 19 Atm presa d’assalto, finestrino rotto e passeggeri esasperati

Nuovo episodio di vandalismo e disordini sugli autobus, i passeggeri denunciano la situazione di insicurezza e chiedono interventi urgenti all'azienda

La situazione sulla linea 19 (Cavallotti – Ogliastri – Giostra) dei mezzi pubblici registra gravi criticità, culminate nella serata di lunedì con un nuovo atto vandalico a bordo della corsa delle ore 19:33 in partenza da Cavallotti (numero vettura 808). Durante il tragitto, un gruppo di passeggeri ha iniziato a creare confusione con schiamazzi e atteggiamenti molesti, arrivando a danneggiare un finestrino del mezzo, mandato in frantumi.

L’episodio ha riacceso l’allarme tra gli utenti e il personale viaggiante, esasperati da un clima di tensione ritenuto ormai insostenibile. “Già in passato – scrive un nostro lettore – erano state presentate diverse segnalazioni all’azienda di trasporto per denunciare l’abitudine di alcuni utenti di viaggiare senza titolo di viaggio e di arrecare disturbo costante durante le corse. Nonostante le richieste avanzate per l’istituzione di un presidio fisso di controllo, i passeggeri lamentano la discontinuità della vigilanza a bordo, che non riuscirebbe a coprire l’intera durata del percorso come invece avviene su altre tratte cittadine. Il ripetersi di questi episodi sta creando forti disagi anche per gli autisti, costretti a lavorare in condizioni di forte stress”.

La richiesta rivolta all’azienda è quella di rafforzare i controlli e adottare provvedimenti concreti per garantire la sicurezza e tutelare sia l’utenza che il personale di servizio.

Foto di repertorio di un altro bus danneggiato qualche tempo fa