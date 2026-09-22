Camaro, “serve una strada di collegamento tra viale Marina Russa e via Gerobino Pilli”

I consiglieri Gioveni e Cacciotto sollecitano il Comune per sbloccare la situazione critica legata ai cantieri del Parco Urbano e del Viale Europa

La situazione della viabilità nel quartiere di Camaro San Paolo è al centro di una nuova richiesta d’intervento avanzata dai rappresentanti politici locali. Con una nota di sollecito indirizzata al sindaco Federico Basile e all’assessore ai Lavori Pubblici e Viabilità, Francesco Caminiti, il consigliere della Terza Circoscrizione Alessandro Cacciotto e il consigliere comunale Libero Gioveni hanno chiesto la realizzazione urgente di un’arteria stradale di collegamento tra la via Gerobino Pilli e il viale della Marina Russa.

L’istanza riprende una proposta già presentata il 26 gennaio 2026 e rimasta finora senza riscontro. Al centro della richiesta si trova l’area dell’ex baraccopoli di Camaro Sottomontagna, dove sono in corso i lavori per la nascita del nuovo parco urbano, i cui interventi di demolizione hanno restituito visibilità e spazio tra la via Gerobino Pilli e il viale della Marina Russa.

I cantieri e i disagi per la circolazione

Il quartiere sta vivendo pesanti disagi a causa della contemporaneità di più cantieri. I lavori sui marciapiedi hanno ridotto la larghezza delle carreggiate e cancellato diversi stalli per la sosta.

A peggiorare il quadro contribuiscono i cantieri del parcheggio Europa Ovest e l’introduzione di un nuovo segnale di stop all’incrocio tra la via Gerobino Pilli e il viale Europa. Secondo i consiglieri, questa misura rischia di generare un forte rallentamento per i veicoli in arrivo dal viale della Marina Russa, dal viale Italia e dallo stesso viale Europa.

La voce dei consiglieri

I disagi colpiscono una zona ad alta densità abitativa, frequentata ogni giorno da flussi di traffico provenienti anche da Messina 2 e Camaro Superiore, e caratterizzata dalla presenza di scuole, luoghi di culto, attività commerciali e presidi istituzionali.

«Il quartiere di Camaro San Paolo è attualmente interessato da una serie di cantieri che stanno paralizzando la viabilità locale – spiegano Cacciotto e Gioveni –. I lavori sui marciapiedi hanno drasticamente ristretto le carreggiate ed eliminato numerosi posti auto. A ciò si aggiungono i cantieri del parcheggio Europa Ovest e la recente installazione di uno ‘STOP’ all’intersezione tra Via Gerobino Pilli e Viale Europa, che rischia di creare un vero e proprio imbuto per i mezzi provenienti dal Viale della Marina Russa, dal Viale Italia e dallo stesso Viale Europa».

I benefici della nuova bretella stradale

La proposta avanzata dai due esponenti politici punta a creare una valvola di sfogo per la circolazione. In direzione monte-mare, l’apertura del varco permetterebbe ai veicoli provenienti da via Gerobino Pilli di raggiungere il viale Italia senza imboccare il tratto congestionato del viale Europa e senza dover svoltare all’altezza dell’Ospedale Piemonte.

In direzione mare-monte, la bretella eviterebbe agli automobilisti diretti a viale Italia di attraversare l’intero centro di Camaro San Paolo percorrendo via Suor Maria Francesca Giannetto tra vari impianti semaforici. L’opera garantirebbe inoltre vantaggi per i collegamenti verso Camaro San Luigi, Bisconte, Catarratti e via Santa Marta.

«L’apertura di questo varco carrabile, unita a un’adeguata regolamentazione dei flussi e della segnaletica, rappresenta una soluzione rapida, concreta e non più rinviabile per alleggerire il traffico dell’intero comparto. Chiediamo all’Amministrazione comunale di valutare con massima urgenza la nostra proposta tecnica e di dare seguito alle opere richieste», concludono Cacciotto e Gioveni.