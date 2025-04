L’invincibile Messana, il racconto della cavalcata trionfale valsa l’Eccellenza

Ventidue vittorie, quattro pareggi e zero sconfitte. Si chiude con la sesta vittoria consecutiva, ripetendo la striscia più lunga, e numeri da prima della classe in attacco e di tutta Italia in difesa

MESSINA – La Usd Messana 1966, dopo la partita vinta contro il Città di Villafranca, termina al primo posto del girone B di Promozione ed è promossa in Eccellenza con 69 punti. Ventisei giornate è durato il campionato e la formazione allenata da coach Giuseppe Cosimini ne ha vinte ventidue pareggiandone quattro, termina quindi da imbattuta ed è ovviamente il miglior attacco di tutto il torneo con 71 gol fatti. In difesa le statistiche sono ancora migliori, ovviamente miglior difesa del girone con sole nove reti subite dato che è il migliore se confrontato con tutte le altre difese di tutti i gironi di Promozione non solo siciliana ma di tutta Italia.

Dopo la retrocessione dall’Eccellenza dello scorso anno la società ha subito riprogrammato e dimostrando come si debba fare calcio ha riconquistato la categoria persa dopo neanche un anno di attesa. La seconda squadra cittadina avrebbe comunque avuto anche la possibilità di salire sfruttando la Coppa Italia, competizione in cui è ancora in corsa avendo raggiunto le semifinali da giocare contro il Gemini, nell’altra metà del tabellone ancora il rivale San Fratello Acquedolcese e Borgetto Giardinello.

Il cammino della Messana

La stagione della Messana è iniziata con il primo turno di Coppa Italia contro l’Atletico Messina superato 0-6 all’andata e 4-2 al ritorno. In Coppa, che ha camminato di pari passo col campionato nel corso delle settimane, nei successivi turni, la Messana è rimasta imbattuta pareggiando solo con Monforte San Giorgio al secondo turno e nel ritorno a Niscemi dei quarti di finale. Tutto il resto per arrivare in semifinale sono seguite solo vittorie condite da 23 reti segnate e solo cinque subite con quattro clean sheet in otto incontri.

Il campionato per i ragazzi di mister Giuseppe Cosimini è iniziato con cinque vittorie consecutive contro Nuova Rinascita Patti, Monforte San Giorgio, Santangiolese, Valdinisi e Aluntina prima di due pareggi contro Città di Mistretta e San Fratello Acquedolcese, questa al settimo turno è stata la prima partita in cui l’attacco biancorosso si è fermato senza andare a segno. Ripreso il cammino la Messana ha infilato altre sei vittorie consecutive per chiudere il girone d’andata, in mezzo anche l’abbondante 8-0 contro l’Atletico Messina alla dodicesima giornata di campionato, vittoria più larga ottenuta in stagione e in tutte le competizioni.

Alla prima del girone di ritorno pari in casa della Nuova Rinascita, poi altre cinque vittorie consecutive prima di arrivare allo scontro diretto col San Fratello Acquedolcese da giocarsi al Sorbello Stadium che però ha visto ancora capitan Cannavò e compagni essere fermati sullo 0-0 senza segnare. Non avendo potuto dare uno scossone alla classifica nelle ultime sei giornate la Messina ha ripreso il suo cammino di sole vittorie replicando la striscia più lunga, considerando il solo campionato, di sei consecutive. Il San Fratello Acquedolcese termina a poca distanza ed è stato un degno rivale, la differenza tra le due squadre l’ha fatta l’unica sconfitta incassata dai nebroidei alla seconda giornata in casa del Città di Villafranca che nell’ultima giornata ha di fatto regalato la promozione alla Messana. Da quella seconda giornata di campionato anche il San Fratello è rimasto imbattuto.

Qualche numero dei singoli

Per il capocannoniere della Messana Antonio Ventra 20 reti in campionato, 25 stagionali contando pure la Coppa Italia, per il capitano Antonio Cannavò 5 reti in Coppa Italia, il doppio dieci in campionato dove però è stato fermo per infortunio diverse settimane. A sostituirlo con i gradi di capitano in quel periodo il messinese Peppe Rizzo arrivato a stagione in corso e che si è preso le chiavi del centrocampo.

Per Ventra due triplette nel 5-0 casalingo contro la Pro Mende e nel poker al Città di Galati. Ancora doppiette contro l’Atletico Messina in Coppa e in campionato, in trasferta al Sant’Alessio e nella penultima in casa con l’Orlandina. Per Cannavò doppietta all’esordio in Coppa con l’Atletico e nella penultima trasferta col Città di Galati. Per il giovane Sheriff Sonko, sei reti totali in campionato, doppietta contro il Monforte al Sorbello Stadium e due doppiette anche per Cristian Barbera col Città di Mistretta e in trasferta, ma sempre al Marullo, contro l’Atletico Messina nella penultima di campionato. La porta è stata ben difesa da Riccardo Ferrara, estremo difensore classe 1995, che ha collezionato quattro clean sheet in Coppa Italia e ben 17 in campionato.

