Tris Messana al Città di Villafranca e si festeggia la promozione in Eccellenza

Partita conclusa per tre reti a zero al Marullo di Bisconte, la vittoria conferma il primo posto al termine di un campionato da grande protagonista. In gol Bonasera, Ferraù e Barbera. Ferrara para un rigore

MESSINA – Vanno fatti certamente i compimenti al San Fratello Acquedolcese che ha inseguito fino all’ultima giornata lasciando il campionato aperto fino ad oggi, ma alla fine delle ventisei giornate giocate nel girone B del campionato di Promozione la Messana è al primo posto e quindi promossa nel prossimo campionato di Eccellenza a quota 69 punti, la formazione nebroidea si ferma a quota 68 in un testa a testa che ha appassionato in Promozione in questi ultimi mesi.

La partita odierna, che ha sancito la promozione, della squadra di coach Cosimini è stata a dir poco perfetta. Dopo venti minuti la formazione locale era avanti già di due reti grazie alle segnature di Bonasera e Ferraù. Perfetto Ferrara tra i pali 17° clean sheet del suo campionato con il suo zampino a parare il rigore di Bellamacina che poteva riaprire la sfida nella ripresa. A chiuderla definitivamente il tris a dieci minuti dalla fine di Barbera. Nelle file del Città di Villafranca il portiere Andrea Taranto classe 1987 esce nella ripresa e saluta il calcio giocato.

Grande partecipazione di pubblico e presenti il sindaco Federico Basile e l’assessore allo Sport Massimo Finocchiaro. Una festa già prima del fischio di inizio con le squadre che entrano passando in un tunnel di calciatori delle giovanili della Messana. I protagonisti in campo e il trio arbitrale indossano una maglia in ricordo di Sara Campanella, prima del fischio di inizio viene osservato un minuto di silenzio.

Primo tempo

Primo squillo dei peloritani al 7’ con Ferraù che si libera dopo il calcio d’angolo ma Taranto para. Superato il quarto d’ora arriva la rete di Bonasera che sblocca la sfida, l’azione si era sviluppata da sinistra, pallone vagante per l’esterno giallorosso e vantaggio locale. La replica del Città di Villafranca con la conclusione di Mazzeo fuori. Al 19’ affonda ancora la Messana: incursione di Ventra a sinistra, sbatte sul portiere la sfera vaga libera e Ferraù è il primo ad arrivarci a piazza col piattone. Ci provano Spaticchia e Libro per gli ospiti attento Ferrarq quando la palla va verso lo specchio della porta. Intorno alla mezz’ora verticalizzazione sull’asse Rizzo, Cannavò, Ventra quest’ultimo a tu per tu con Taranto si vede la conclusione deviata e poi la traversa a negargli la gioia del gol. Segue al 34’ un rigore a palla in movimento si Ferraù alto su buon suggerimento di Bonasera sceso a destra, nell’unico minuto di recupero punizione di Bellamacina blocca facile Ferrara.

Secondo tempo

Pronti via la Messana sfiora il tris con Mondello che in incunea a sinistra, Prince recupera su di lui e salva tutto. Al 53’ possibilità di riaprirla per il Città di Vilalfranca, Ardiri appena entrato al posto di atterra in area Bellamacina, lo stesso capitano ospite dal dischetto si fa ipnotizzare da Ferrara. Occasione per Cannavò all’ora di gioco, il capitano della Messana riceve al limite dell’area e prova la conclusione diretta che termina alta. Ancora Messana pericolosa al 73’ con la conclusione da fuori area di Rizzo e tre minuti dopo con Ventra a lato. C’è anche il Città di Villafranca in campo: al 78’ ci prova Libro, Ferrara manda in angolo, poco dopo Lavecchia spreca un’altra chance. All’80 il punto esclamativo sulla sfida con l’azione personale di Barbera che scarica in porta calando il tris. Nei minuti finali inizia la festa già in panchina e sugli spalti ed esplode al 90’ senza ulteriori minuti di recupero.

Usd Messana 1966 – Città di Villafranca 3-0

Usd Messana 1966 (3-5-2): Ferrara; Fragapane (dal 52’ Ardiri), Misiti (dal 64’ Crisafulli), Tricamo; Bonasera, Gargiulo (dal 69’ Gazzé), Rizzo, Ferraù (dal 59’ Barbera), Mondello (dal 56’ Bonasera); Ventra, Cannavò.

In panchina: Crupi, Viscuso, Arena, Catalfamo.

Allenatore: Giuseppe Cosimini.

Città di Villafranca (4-3-3): Taranto (dal 67’ Gualberti); Iovine (dal 64’ Romeo), Marco Mazzeo, Prince, Lavina (dal 25’ Lavecchia, dal 84’ Eugenio Mazzeo); Spaticchia, Bellamacina, Fabio Mazzeo; Ricacardo Libro, Yakubu, Malan.

In panchina: Scrima, Busà, Gemellaro, Marco Libro, Ruggeri.

Allenatore: Antonino Cannaò.

Marcatori: Bonasera 16’ (M), Ferraù 19’ (M), Barbera 80’ (M).

Ammoniti: Misiti 14’ (M).

Calci d’angolo: 6-3. Recupero: 1’ + 0’.

Arbitro: Salvatore Azzolina di Ragusa.

Assistenti: Giusto Leone di Palermo & Francesco Biondolillo di Palermo.

