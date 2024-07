Lions Club Roccalumera Quasimodo, l’avvocato Longo è il nuovo presidente

Subentra ad Angela Patti. Ecco i componenti del nuovo direttivo per l'anno sociale 2024/2025

ROCCALUMERA – Celebrata, con un evento in un locale di Furci Siculo, la cerimonia del “Passaggio della Campana” del Lions Club Roccalumera Quasimodo. Alla presidente uscente, la professoressa Angela Patti, subentra per l’anno sociale 2024-2025 l’avvocato Giovanni Longo.

Presenti alcune delle più importanti autorità lionistiche siciliane oltre a varie autorità civili, tra le quali il sindaco di Roccalumera Giuseppe Lombardo e il sindaco di Alì Terme Tommaso Micalizzi, nonché il vice sindaco di Roccalumera Antonio Garufi e, inoltre, autorità militari e scolastiche della riviera jonica messinese.

Angela Patti uscente ha tracciato il reso conto di quanto fatto nel corso dell’anno sociale, conclusosi il 30 giugno scorso, e inoltre è stato proiettato un video con le attività più importanti portate a termine durante il suo mandato.

Il nuovo presidente Giovanni Longo ha quindi tracciato le linee guida operative e etiche per il nuovo anno sociale che dovrà segnare una ulteriore crescita del club sia nel numero dei soci che nelle attività sul territorio. L’intervento è stato particolarmente apprezzato dai tanti ospiti presenti ed è stato richiamato dal past presidente del Consiglio dei Governatori dei Lions italiani e “Good Will Ambassador” Salvo Giacona che ha concluso la serata, confermando il prestigio già raggiunto dal club roccalumerese nonostante sia operativo da soli 5 anni.

I premi ai soci

Durante la serata sono stati conferiti riconoscimenti a diversi soci del club: a Carlo Mastroeni e Lalla Parisi due premi provenienti dalla sede centrale del Lions International, quale riconoscimento per la costituzione e la crescita del nuovo club. Per la crescita associativa inoltre è stata premiata anche la presidente uscente Angela Patti alla quale il delegato del governatore , l’avv. Antonio Bellia , ha consegnato la targa per il raggiungimento degli obiettivi di Lions 1.5 (ovvero far crescere i Lions sino ad un milione e mezzo di soci nel mondo). Infatti la crescita associativa del club roccalumera in questo anno sociale è stata di 6 soci, anche altri 4 sono già pronti ad entrare nel sodalizio.

Inoltre altri riconoscimenti sono stati conferiti a Pierantonio D’Angelo (ora 1° vice presidente ) per la donazione di un defibrillatore alla scuola elementare “Salvatore Quasimodo “ di Roccalumera e a Nina Morabito, presidente del Comitato Soci (GMT).

Inoltre, la prof.ssa Patti ha donato agli amministratori di Roccalumera e Alì Terme due pannelli informativi destinati ad essere collocati accanto alla “Bandiera Blu” dei rispettivi comuni.

Nel corso della stessa serata si è avuto anche il passaggio di consegne per il Lions Club Satellite Lions Club Villafranca Rometta Torregrotta ACA Satellite, con la presidente uscente Antonietta Micali ed il presidente del nuovo anno sociale Pasqualino Timpone.

Il nuovo direttivo 2024-2025

Il nuovo direttivo per l’anno sociale 2024/2025 risulta quindi così composto: presidente Giovanni Longo; past presidente Angela Patti, presidente coordinamento fondazione Lalla Parisi, I vice presidente Pietro Antonio D’Angelo, II vice presidente Sergio Mastroeni, segretario Carlo Mastroeni, cerimoniere Maria Pia D’Arrigo, vice cerimoniere Grazia Zagami, tesoriere Letterio Guglielmo, vice tesoriere Francesca Bertino, Gmt Nina Morabito, delegato marketing Rosa Maria Deodato, responsabile area agricoltura e territorio Salvatore Di Tommaso, responsabile area vista Valeria Garufi, responsabile area cultura Antonietta Micali, responsabile area salute Giada Garufi, responsabile area sicurezza stradale Giuseppe Migliastro, responsabile area turismo e tradizione popolari Antonia Puzzolo, responsabile area giovani e lavoro Tiziana Russo, responsabile area ambiente e natura Antonella Cavallaro, delegato rapporti con club satellite Carlo Mastroeni.