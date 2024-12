L’isola ecologica di Gravitelli chiude al pubblico dal 3 dicembre

Messina Servizi comunica uno stop momentaneo per interventi d'ammodernamento

MESSINA – Messina Servizi comunica che, a partire da martedì 3 dicembre, l’isola ecologica di Gravitelli sarà temporaneamente chiusa al pubblico per “consentire lo svolgimento di interventi di ammodernamento ai sistemi di conferimento”. Fa sapere Messina Servizi Bene Comune: “Questa chiusura, necessaria per garantire la massima sicurezza ai cittadini e agli operatori durante i lavori, è parte di un programma di miglioramento infrastrutturale. Durante gli interventi, l’accesso all’area non sarà consentito per motivi di tutela e prevenzione, data la presenza di mezzi operativi e attività tecniche”.

E ancora: “La riapertura è prevista indicativamente nell’arco di una decina di giorni. Invitiamo nel frattempo gli utenti a utilizzare le altre isole ecologiche attive sul territorio. Ringraziamo i cittadini per la comprensione e la collaborazione, confermando il nostro impegno verso un servizio sempre più efficiente e sicuro”.