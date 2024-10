Incontro dibattito, dalle origini alle attività odierne

“L’Istituto Marino di Mortelle e la sua storia” è il titolo dell’evento organizzato dall’Associazione “Gli Amici di Mortelle” venerdì 11 ottobre nella sede dello storico Istituto marino.

A partire dalle ore 17 i partecipanti potranno viaggiare attraverso la storia di uno dei luoghi più significativi per la salute dei bambini a Messina, dalle sue origini nel secolo scorso fino ad oggi, per scoprire la sua evoluzione con il Centro Studi Bosurgi Caneva e i rappresentanti delle Istituzioni che operano oggi presso l’Istituto Marino.

Questo il Programma dell’evento:

17 – Apertura e introduzione

Giancarlo Cordasco, Presidente de “Gli Amici di Mortelle”

Presentazione dell’evento.

17:10 – La storia dell’Istituto Marino

Centro Studi Bosurgi Caneva: Adriana Bosurgi e Giovanna Costa

Racconteranno le origini dell’Istituto, dagli inizi del secolo scorso, con immagini e documenti storici.

Un approfondimento su come “l’Ospizio Marino di Mortelle “sia stato fondato per volontà dei coniugi Bosurgi Caneva per la salvaguardia e tutela dei bambini.

La storia della ricerca scientifica.

Le guarigioni.

La formazione per lo sviluppo dei bambini e promuovere il loro benessere.

I vari Passaggi storici.

18 – L’Istituto Marino oggi

Comune di Messina, CNR e IRCCS Centro Neurolesi: Alessandra Calafiore, Giovanni Pioggia, Antonino Arnao e Angelo Quartarone

faranno il resoconto delle attività attuali, con un focus sulle collaborazioni scientifiche e istituzionali, la missione per il benessere dei bambini e il futuro dell’Istituto come centro di riferimento per la salute e la ricerca.

18:30 – Discussione aperta

Domande e risposte: Sessione di dialogo con il pubblico, i relatori e i rappresentanti istituzionali. Un momento per riflettere sull’evoluzione e sull’importanza dell’Istituto Marino nel tessuto sociale e scientifico di Messina.