Litiga con la moglie e la insegue con un segaccio da giardino, 70enne denunciato per minacce - Tempostretto

Ad intervenire sono state le Volanti, arrivate prima che potesse accadere il peggio

MESSINA – E’ successo in centro città ed a intervenire sono stati gli agenti: mentre litigava animatamente con la moglie, in strada, un settantenne ha brandito un grosso segaccio da giardiniere ed ha cominciato a inseguirla, minacciandola. I vicini hanno chiesto l’intervento della Polizia ed un equipaggio è arrivato per calmare gli animi. Alla fine per l’uomo è scattata la denuncia per minacce e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Nel fine settimana gli uomini delle Volanti hanno denunciato altre sei persone, per i reati più disparati, nel corso dei controlli che hanno riguardato circa mille persone e 400 veicoli. Il bilancio è di sette le multe staccate per violazione del codice della strada, un’auto sequestrata e 4 veicoli ritrovati e restituiti ai proprietari, ai quali erano stati rubati.