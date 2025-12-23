 Reggio. Violenza e danneggiamenti, la Polfer ferma e allontana un cittadino straniero

Reggio. Violenza e danneggiamenti, la Polfer ferma e allontana un cittadino straniero

Redazione

Reggio. Violenza e danneggiamenti, la Polfer ferma e allontana un cittadino straniero

Tag:

martedì 23 Dicembre 2025 - 13:19

La Polfer, ha rintracciato un cittadino extracomunitario irregolare, con diversi precedenti penali e di polizia per reati contro la persona

REGGIO CALABRIA – A seguito di alcuni episodi di danneggiamento e aggressione segnalati da dipendenti del Gruppo Ferrovie dello Stato, nei giorni scorsi, personale del Compartimento Polizia Ferroviaria di Reggio Calabria, in perfetta sinergia con l’Ufficio Immigrazione della locale Questura, ha rintracciato un cittadino extracomunitario irregolare sul territorio nazionale, con diversi precedenti penali e di polizia per reati contro la persona, il patrimonio e la pubblica amministrazione, nonché in materia di sostanze stupefacenti.

In particolare, sulla base di attività info-investigativa posta in essere dagli operatori Polfer di Reggio Calabria, si è appurato come alcune aggressioni e minacce commesse nei confronti di dipendenti del Gruppo FS, nonché taluni fatti di danneggiamento di beni aziendali riconducibili al medesimo Gruppo, fossero stati messi in atto da un cittadino nigeriano, già destinatario di un recente provvedimento di espulsione.

Peraltro, al di là dell’ambito strettamente ferroviario, lo stesso soggetto si era reso protagonista – anche in tempi recenti – di alcuni episodi di aggressione e danneggiamento commessi per le vie cittadine, soprattutto in prossimità della stazione centrale di Reggio Calabria.

All’esito di una mirata attività di rintraccio, il cittadino extracomunitario in questione, sorpreso a dormire dentro una carrozza ferroviaria, è stato condotto dal personale Polfer presso gli Uffici della locale Questura, al fine di attivare le previste procedure di espulsione e rimpatrio coattivo.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Quest’anno il Natale da Naïma Griffe è un invito a lasciarsi sorprendere
Le amministrative, le piste ciclabili e la necessità di guardare al futuro di Messina
Torna l’Holiday Vinyl Market Muricello: la festa del vinile tra musica, arti e convivialità
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED