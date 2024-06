“ll Movimento Cinquestelle bene in Sicilia, male al nord” VIDEO

ll commento nella notte del capogruppo all'Ars Antonio De Luca

MESSINA – Europee 2024: un primo commento a caldo, nella notte, nella sede a Messina, da parte di Antonio De Luca. Il capogruppo del Movimento Cinquestelle all’Assemblea regionale siciliana evidenzia: “Bene in Sicilia, primi come centrosinistra, ma male nel nord d’Italia. Da qui il calo del M5S. Dobbiamo riflettere, in un quadro così mobile come elettorato, e dialogare con gli elettori”.

Il capolista Giuseppe Antoci dovrebbe volare a Bruxelles ma “il tema vero è l’astensionismo. Queste sono elezioni importantissime ma sentite poco dalle persone”, osserva il parlamentare regionale.

Articoli correlati