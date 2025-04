Lo strano caso dell’Lsd: da “Villain” a “Superhero”. Uno sguardo agli studi di MindMed

Negli Stati Uniti si è creato una vero e proprio interesse medico ed economico



L’Lsd (dietilamide dell’acido lisergico) è una sostanza psichedelica potente, con una storia complessa alle sue spalle che spazia dagli esperimenti psichiatrici di prestigiose università come Harvard degli anni ’50 e ’60 alla sua associazione con la controcultura degli anni ’70, fino a diventare nemico pubblico numero uno sotto l’amministrazione Nixon a fine anni ’70. Oggi sta tornando sotto i riflettori della ricerca scientifica dopo essere stata rivalutata per i potenziali benefici terapeutici. Sebbene per decenni sia stata relegata al regno delle droghe illecite e considerata la causa di tutti i mali, una nuova ondata di studi sta esplorando il potenziale dell’Lsd, in particolare, nel trattamento di disturbi mentali come la depressione.

Ricercatori della Carleton University, del Medical College of Wisconsin e dell’Università della California di San Diego hanno sviluppato un analogo non psichedelico dell’LSD, denominato 2-Br-LSD. Questo composto ha mostrato potenziale come terapia antidepressiva senza indurre effetti allucinogeni. Negli studi preclinici sui topi, il 2-Br-LSD ha aumentato la plasticità neurale e ridotto i sintomi di stress cronico e ansia, suggerendo una maggiore facilità di utilizzo rispetto all’LSD tradizionale. Inoltre, uno studio pubblicato sulla rivista «Neuropsychopharmacology» ha rivelato i meccanismi neurobiologici attraverso i quali l’LSD potrebbe alleviare i disturbi d’ansia. La ricerca ha evidenziato che micro-dosi ripetute di LSD riducono i comportamenti ansiosi causati dallo stress e promuovono la formazione di nuove connessioni neuronali, suggerendo un potenziale terapeutico simile a quello di alcuni antidepressivi comunemente prescritti. ​

Parallelamente, Netflix ha svolto un ruolo fondamentale di divulgazione e di informazione delle masse, con la pubblicazione di diversi documentari che rivalutano i benefici terapeuti della sostanza e ne riconoscono le potenziali applicazioni mediche per il trattamento di alcune patologie farmaco resistenti. Sono state esplorate le ultime scoperte scientifiche e gli studi medici in corso di svolgimento in alcune università americane, inglesi e svizzere ed stato coniato il termine “Rinascimento psichedelico” per indicare una nuova fase di apertura, studio e riconoscimento scientifico dei benefici potenziali dell’LSD in contrapposizione agli effetti collaterali, ai pregiudizi ed alle bugie che sono state raccontate a causa di un passato burrascoso e di una mistificazione comunicativa generata e giustificata dalla guerra alla droga dichiarata dagli Usa a fine anni ’70.

Oltre a Netflix, per la parte divulgativa, in America si è creato una vero e proprio interesse medico ed economico con la creazione di alcune società biotecnologiche che stanno portando avanti la sperimentazione di farmaci a base di lsd e psilocibina sotto il controllo e la regolamentazione dell’FDA. A tal proposito ha destato scalpore il riconoscimento di “breakthrough therapy” che la FDA ha riconosciuto al farmaco MM120 della società biotecnologica quotata al NASDAQ MindMedicine (MNMD), la quale sta giocando un ruolo cruciale, conducendo studi pilota con l’obiettivo di commercializzare un farmaco a base di LSD (MM120) per la cura della depressione.



Potenziali benefici terapeutici dell’Lsd



La ricerca emergente suggerisce che l’LSD, somministrato in contesti clinici controllati e sotto la supervisione di professionisti sanitari, potrebbe offrire benefici significativi per diverse condizioni di salute mentale. I meccanismi attraverso i quali l’LSD esercita i suoi effetti terapeutici sono ancora in fase di studio, ma si ritiene che agisca principalmente sul sistema serotoninergico del cervello, influenzando l’umore, la cognizione e la percezione.

Alcuni potenziali benefici includono:

Trattamento della depressione resistente: Studi preliminari hanno mostrato risultati promettenti nell’utilizzo di LSD per trattare la depressione che non risponde ai trattamenti convenzionali. L’LSD potrebbe facilitare una maggiore introspezione e una rielaborazione di schemi di pensiero negativi.

Riduzione dell’ansia: Ricerche suggeriscono che l’LSD potrebbe ridurre l’ansia, in particolare in pazienti affetti da malattie terminali, aiutandoli ad affrontare meglio la paura della morte e migliorando la loro qualità di vita.

Trattamento del disturbo da stress post traumatico (Ptsd): Alcuni studi esplorativi indicano che l’LSD, combinato con la psicoterapia, potrebbe aiutare i pazienti con PTSD a processare i traumi e a ridurre i sintomi.

Trattamento della dipendenza: Vi sono evidenze preliminari che suggeriscono un potenziale ruolo dell’LSD nel trattamento di dipendenze come l’alcolismo.



Rischi e Considerazioni Importanti:

Nonostante il crescente interesse per i benefici terapeutici, è fondamentale riconoscere i rischi associati all’uso di LSD, soprattutto al di fuori di un contesto medico controllato.

I principali rischi includono:

“Bad Trip”: Esperienze psicologiche negative intense, caratterizzate da ansia, paura, paranoia, confusione e allucinazioni spaventose.

Reazioni psicotiche prolungate: In individui predisposti, l’LSD potrebbe scatenare o esacerbare disturbi psicotici come la schizofrenia.

Flashback: La ricomparsa spontanea di esperienze percettive o emotive simili a quelle vissute durante l’assunzione di LSD, anche a distanza di tempo.

Rischio di abuso: Sebbene l’LSD non sia considerato fisicamente dipendenza, esiste un potenziale rischio di abuso psicologico e di autotrattamento inappropriato.

Interazioni farmacologiche: L’LSD può interagire con altri farmaci, con potenziali effetti negativi.

È cruciale sottolineare che l’uso terapeutico dell’LSD deve avvenire esclusivamente sotto la stretta supervisione di professionisti sanitari qualificati, in ambienti sicuri e controllati, e in combinazione con la psicoterapia.



MindMedicine e la Ricerca sull’Lsd per la depressione



MindMedicine (MNMD) è una società biotecnologica che si dedica allo sviluppo e alla commercializzazione di terapie psichedeliche per affrontare i bisogni insoddisfatti della salute mentale. Tra i suoi programmi di ricerca più promettenti vi è lo sviluppo di un farmaco a base di LSD per il trattamento della depressione.

La società ha condotto diversi studi pilota per valutare la sicurezza e l’efficacia dell’LSD in questo contesto. I risultati preliminari di questi studi sono stati incoraggianti, suggerendo che dosi specifiche di LSD, somministrate in combinazione con il supporto psicoterapeutico, potrebbero portare a miglioramenti significativi nei sintomi depressivi.

L’approccio di MindMedicine si concentra sulla standardizzazione del trattamento con LSD, garantendo dosaggi precisi e protocolli terapeutici ben definiti. Essendo una società quotata al NASDAQ, MindMedicine è soggetta a rigorosi standard di regolamentazione e trasparenza, il che conferisce maggiore credibilità e serietà alla sua ricerca.

L’obiettivo finale di MindMedicine è quello di ottenere l’approvazione normativa per un farmaco a base di LSD per la cura della depressione, rendendo questa potenziale terapia accessibile ai pazienti che ne hanno bisogno. Tuttavia, è importante notare che il percorso verso l’approvazione di un farmaco è lungo e complesso, e ulteriori studi clinici su larga scala saranno necessari per confermare l’efficacia e la sicurezza a lungo termine.



Conclusioni



L’Lsd rappresenta un’area di ricerca affascinante e potenzialmente rivoluzionaria nel campo della salute mentale. Sebbene i rischi associati al suo uso non debbano essere sottovalutati, gli studi pilota condotti da società come MindMedicine suggeriscono un promettente potenziale terapeutico, in particolare per la depressione resistente al trattamento.

Il lavoro di MindMedicine e di altre istituzioni di ricerca è fondamentale per comprendere appieno i benefici e i rischi dell’LSD e per sviluppare protocolli terapeutici sicuri ed efficaci. Se i risultati degli studi futuri saranno positivi, potremmo assistere all’emergere di una nuova classe di farmaci per affrontare alcune delle sfide più difficili della salute mentale, offrendo speranza a milioni di persone in tutto il mondo. Tuttavia, è essenziale che questa ricerca continui ad essere condotta con rigore scientifico ed etico, garantendo la sicurezza e il benessere dei pazienti.

Epifanio Coco

Instagram:@epifaniococo