L'Orlandina supera la Green Basket Palermo e avanza al secondo turno di Supercoppa - Tempostretto

La squadra di Capo d'Orlando supera 86-71 Palermo e avanza al secondo turno di Supercoppa, in cui sfiderà Ragusa mercoledì sera

Uno straordinario ultimo quarto da 29 punti a 11, ed un parziale iniziale di 16-1, ha permesso all’Orlandina di portare a casa la vittoria contro il Green Basket Palermo. Una vittoria di squadra, arrivata dopo tre parziali complicati contro una squadra difficile come il Green, che qualifica i paladini al secondo turno della Supercoppa che si giocherà mercoledì sera alle 20:30 contro Ragusa. Alla sirena finale sono 18 i punti per Passera e Vecerina, 12 per Maglietti, 11 punti per Triessi, così come 11 ed altrettanti rimbalzi per Okereke.

Orlandina – Green Palermo 86-71

Il primo tempo è equilibrato, con le due squadre che accusano il caldo e trovano il canestro con difficioltà. A trovare la retina con maggiore frequenza è Morciano, che dopo il 2-0 in avvio di Passera, porta avanti il Green. Sono Triassi e Sandri a scuotere i paladini, che rispondono colpo su colpo e chiudono il primo quarto sul -1, 20-21.

Nel secondo parziale Palermo si affida a Masciarelli, ma Passera, Vecerina e Maglietti trascinano i compagni fino al +4, 27-23. È il solito Morciano a rispondere, con Costa e Di Giuliomaria che permettono agli ospiti di chiudere avanti sul 38-41 i primi 20’.

Capo d’Orlando rientra con un piglio differente dagli spogliatoi, ma Palermo continua a imporsi sui paladini con i punti di Morciano, Costa e Lombardo. Nell’ultimo quarto però Okereke e Klanskis ci credono ancora e riprendono la partita portando la squadra al -1, poi un parziale di 16-1 ad opera di Okereke, Vecerina, Passera e Maglietti portano il punteggio a 78-64 permettendo a Capo d’Orlando di qualificarsi al Secondo Turno di Supercoppa.

I parziali dei primi tre quarti di gioco: 20-21, 38-41, 57-60.

