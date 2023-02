L'Ossidiana Messina in Serie C. Germanà: "Stagione senza pressioni" - Tempostretto

La squadra del presidente/allenatore Nicola Germanà disputerà sabato la terza giornata contro Cosenza in trasferta

MESSINA – Nella passata stagione l’Ossidiana è retrocessa dalla Serie B alla Serie C di pallanuoto maschile. In questo 2023 ha iniziato già il campionato ai primi di febbraio e domani, sabato 25 febbraio, disputerà la terza di campionato in Calabria contro la Cosenza Pn.

La formazione del tecnico Germanà ha nelle prime due giornate raccolto 3 punti: vittoria all’esordio in trasferta contro la Waterpolo Guinnes Catania (9-10) e sconfitta alla prima in casa contro la Copral Waterpolo (13-20). Il campo di casa sarà la piscina di Villa Dante dove la formazione peloritana si allena (immagine in evidenza).

Gli avversari cosentini invece hanno ottenuto due vittorie contro Terrasini all’esordio in casa (14-11) e contro la Sikelia Waterpolo (7-11) alla prima trasferta stagionale e sono a punteggio pieno dopo due giornate.

Germanà: “I più esperti trainino i giovani”

“L’obiettivo è fare una buona stagione, senza particolari pressioni ed assilli – dichiara Nicola Germanà, tecnico e presidente dell’Ossidiana Messina -. L’organico è composto da elementi esperti e tanti giovani del vivaio. Mi dispiace per alcune defezioni, ma ci stiamo allenando per farci trovare pronti già all’esordio”.

Tra i giocatori confermati, i più navigati sono Davide De Francesco, Felice Sollima, Maurizio Blandino ed il capitano Mattia Vinci. “Sono legato ad ognuno di loro e mi auguro che riescano a trainare caratterialmente i ragazzi, che hanno bisogno di esempi positivi sia in piscina che fuori. Parteciperemo, inoltre, alle categorie Under 12, 14, 16, che rappresentano – conclude Germanà – il futuro del club”.

Il campionato di Serie C regionale

Il campionato, nelle denominazione, è riservato alla Sicilia ma tra le otto squadre c’è una calabrese la Cosenza Pallanuoto. Poi oltre all’Ossidiana Messina ci sono tre squadre catanesi: Copra Waterpolo, Waterpolo Catania, Waterpolo Guinnes Catania. A queste si aggiungono il Cus Palerno, la Rari Nantes Terrasini e la Sikelia Waterpolo che gioca in casa a Noto. Previste quattordici giornate nel girone che è iniziato l’11 febbraio e, la stagione regolare, si concluderà sabato 27 maggio.

