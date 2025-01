Lotteria Italia 2024, ecco i biglietti vincenti

L’estrazione finale è avvenuta in diretta su Rai 1 nel programma "Affari tuoi". Il biglietto da 2 milioni venduto a Palermo nella pasticceria Porretto

Lotteria Italia 2024. L’estrazione finale è avvenuta in diretta su Rai 1 nel programma “Affari tuoi”.

Ecco i cinque premi di prima categoria: 5 milioni in provincia di Lodi, sul podio Pesaro e Palermo. Di seguito i biglietti vincenti.

1° Premio € 5.000.000 – T173756 venduto a Somaglia (LO)

2° Premio € 2.500.000 – T378442 venduto a Pesaro

3° Premio € 2.000.000 – G330068 venduto a Palermo

4° Premio € 1.500.000 – G173817 venduto a Torino

5° Premio € 1.000.000 – S185025 venduto a Dolo (VE).

Ecco dove sono stati venduti i biglietti

Comunica Agipronews: “Il biglietto da 5 milioni di euro della Lotteria Italia 2024 è stato venduto presso l’Autogrill Somaglia Ovest, in provincia di Lodi. Il secondo ticket da 2,5 milioni è stato invece acquistato a Pesaro presso la tabaccheria di Marcello Bucci in Piazza Giovanni Lazzarini, 8, mentre il tagliando vincitore del terzo premio da 2 milioni va alla pasticceria Porretto di Palermo in via Luigi Galvani, 49. La quarta vincita da 1,5 milioni di euro è stata messa a segno nella tabaccheria Perrotta Marco di Torino in via Pietrino Belli 39/A. Il biglietto vincitore del quinto premio da 1 milione è stato venduto in un’area di servizio autostradale, Lagardere Ads Arino Ovest, presso l’Autostrada A4 Serenissima SNC, a Dolo, in provincia di Venezia.

I tempi per il reclamo

Sono disponibili 180 giorni per reclamare i premi. “Sei mesi di tempo dalla pubblicazione, nel bollettino dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell’elenco dei biglietti vincenti: è la “data di scadenza” della Lotteria Italia 2024. I vincitori – scrive Agipronews – hanno, dunque, 180 giorni per riscuotere il premio, presentando il tagliando vincente, integro e in originale, negli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo oppure all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali, o inviandolo, a rischio del possessore, all’Ufficio Premi, indicando le generalità, l’indirizzo del richiedente e le modalità di pagamento richieste (assegno circolare, bonifico bancario o postale). Stesso discorso per i premi ottenuti attraverso un biglietto acquistato online: in questo caso è necessario presentare un documento di identità valido, il codice fiscale e la stampa del promemoria di gioco oppure del codice univoco della giocata vincente”.