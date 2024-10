L’Unime della ginnastica artistica riprende con successo l’attività

Si è alzato il sipario sulla stagione 2024/2025 delle ginnaste donne universitarie

MESSINA – Il primo impegno stagionale per le farfalle universitarie si è svolto lo scorso 12 ottobre al PalaMillenium di Rosolini, con la 1° prova Regionale del Campionato a Squadre Gold allieve Gold3B. Cinque le atlete della Ssd UniMe in gara della categoria Allieve (8,9, 10, 11 e 12 anni): le giovanissime Bruschetta Angela, Garito Arianna, Oliva Anna, Sicari Alessia e Urbani Sara vincono la 1° prova totalizzando 171.000 punti, così da chiudere davanti alla società Mylae Gym (160.725 punti) ed alla Gym Academy (149.800 punti).

Un risultato davvero soddisfacente per le ginnaste universitarie, che in pochissimo tempo dall’inizio dell’attività hanno rimesso in piedi il programma tecnico di più alto livello per la loro categoria ed approcciano nel migliore dei modi alla stagione appena avviata, proiettandosi con grande entusiasmo alla 2° prova, in programma il 26 ottobre sempre al PalaMillenium di Rosolini. In quell’occasione la squadra che avrà totalizzato il miglior punteggio tra le 2 prove si aggiudicherà il titolo di campionessa regionale e strapperà il pass diretto per il Campionato Nazionale, in programma dal 29 novembre al 1 dicembre a Riccione.

Articoli correlati