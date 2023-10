M5S, una firma per il salario minimo a Briga Marina e Milazzo - Tempostretto

Il FirmaDay, promosso dal Movimento Cinquestelle, si svolge in tutta Italia, con banchetti informativi

A Messina e Milazzo il MoVimento 5 Stelle organizza domenica 8 ottobre il FirmaDay! per il salario minimo. Sarà possibile sostenere questa iniziativa firmando e aderendo a questa proposta ai banchetti informativi che saranno allestiti a Briga Marina (Messina) dalle 10.30 alle 12.30 a Piazza Migneco e a Milazzo dalle 17.00 alle 22.00 in via Giacomo Medici all’altezza della Chiesa di san Giacomo.

Sottolinea il movimento: “Anche a Messina e provincia si celebra l’iniziativa per ottenere il salario minimo subito. L’iniziativa, organizzata in tutta Italia dal MoVimento 5 Stelle, mira all’introduzione di questa misura di civiltà già presente in 22 dei 27 Paesi dell’Unione europea.

Da ormai due mesi la maggioranza Meloni ha bloccato l’esame di questa proposta del M5S in Parlamento, che sarà finalmente discussa il 17 ottobre in aula alla Camera dei deputati”.

Per chi è impossibilitato a recarsi ai gazebo è possibile sostenere comunque la petizione, collegandosi al sito e seguire le istruzioni.

Nella foto Vera Giorgianni e Cristina Cannistrà, coordinatrici provinciali del M5S.