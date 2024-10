“Ma la mensa non doveva partire l’8?”, Asquini: “Ogni scuola ha una data diversa”

In una nuova lettera l'allarme di un gruppo di genitori e la risposta della presidente di Messina social city

MESSINA – “Ma quando parte davvero questa mensa scolastica?”. Ci scrive di nuovo un gruppo di genitori. Ecco la loro lettera, dopo l’annuncio dell’8 ottobre come data d’avvio: “Buongiorno, come genitori degli alunni delle scuole d’infanzia e primarie pubbliche a tempo pieno, vi abbiamo già inviato la scorsa settimana la nostra richiesta di informazioni rivolta al Comune riguardo all’inizio del servizio mensa. Ad oggi, nonostante le rassicurazioni a mezzo stampa da parte del Comune che la mensa sarebbe partita L’8 ottobre. In realtà, nulla è successo. Vi preghiamo di voler pubblicare e diffondere questo nostro ulteriore sfogo. Ci aspetta un’altra settimana di costi da sostenere, salti mortali tra permessi e congedi da chiedere ai nostri datori di lavoro e sconvolgimenti delle attività dei nostri bimbi”.

In merito al problema, abbiamo contattato la presidente di Messina social city, Valeria Asquini: “La ditta era pronta dall’8 ottobre ma si procede in sinergia con le scuole. Oggi parte l’Istituto comprensivo Gravitelli. Il 10 ottobre l’Istituto comprensivo “Albino Luciani”. Tutto il resto ha scelto di cominciare venerdì 11″.

Articoli correlati