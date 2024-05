Madonna della Lettera, Messina si prepara con eventi culturali e religiosi: il programma

Si parte già il 19 maggio: tutti gli eventi in attesa della secolare processione del 3 giugno

MESSINA – Questa mattina, presso la Sacrestia monumentale della Basilica Cattedrale di Messina, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del programma per le celebrazioni in onore della Madonna della Lettera, Patrona Principale dell’Arcidiocesi di Messina – Lipari – Santa Lucia del Mela. Presenti don Roberto Romeo, Delegato Arcivescovile per la Basilica Cattedrale, don Vincenzo Majuri, Direttore dell’Ufficio Confraternite e Fortunato Marino, presidente del CID.

Il programma

Il programma, di eventi religiosi e culturali, è promosso dall’Arcidiocesi, dall’Ente Basilica Cattedrale, in sinergia con il Centro Interconfraternale Diocesano, che coordina l’attiva delle Confraternite, ed anche quest’anno ha deciso di proporre alcune iniziative aperte alla città con l’obiettivo di valorizzare e rilanciare il secolare culto alla Madonna della Lettera.

Si comincia domenica 19 maggio. Nel pomeriggio, in Cattedrale, la celebrazione della Messa e, a seguire, la traslazione del venerato simulacro di Santa Maria della Lettera all’altare maggiore. In questa occasione si terrà la raccolta di carità promossa dalle confraternite cittadine.

Sabato 25 maggio l’inizio del sacro novenario. Alle 17 la catechesi tenuta dal biblista mons. Giuseppe Costa. Domenica 26 maggio, sempre in Cattedrale, con inizio alle 20, il concerto per coro e orchestra diretto da don Fabio Massimillo, noto compositore di musica sacra. Ogni giorno della novena sarà caratterizzato dalla presenza delle comunità parrocchiali provenienti da ogni vicariato dell’Arcidiocesi.

Il 31 maggio sarà proposta la seconda edizione della Notte Mariana, un contenitore di eventi che si terranno all’interno di chiese e siti di interesse del centro storico di Messina. Il 3 giugno alle 11 il solenne Pontificale presieduto dall’Abate Ordinario dell’Abbazia territoriale di Monte Oliveto Maggiore Dom Diego Gualtiero Rosa, con la partecipazione delle Autorità Civili e Militari. Nel pomeriggio alle 18.30 la secolare processione. Prenderanno parte al corteo le confraternite, i religiosi e il clero. In serata, alle 22.30, il video mapping sulla facciata del Duomo e lo spettacolo pirotecnico eseguito dal colle della Caperrina.