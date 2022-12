Maltempo. Barcellona, si fa la conta dei danni: come segnalarli

Il Comune ha attivato le procedure per la segnalazione dei danni subiti dai privati

BARCELLONA POZZO DI GOTTO – È tempo di fare la conta dei danni, dopo le forti piogge dello scorso sabato che hanno colpito la zona tirrenica del messinese. A Barcellona Pozzo di Gotto, dove è già stata anticipata la volontà di chiedere lo stato di emergenza, sono state attivate le procedure per segnalare i danni subiti dai privati a causa del maltempo.

Sul sito web del comune si trova l’apposito modulo, che dovrà essere compilato e inoltrato al Comune che, successivamente, provvederà ad elaborare una prima valutazione dei danni da inoltrare alla Protezione Civile anche in vista di un eventuale risarcimento economico. «Si sottolinea – si legge in un nota – l’esigenza che, compatibilmente con la situazione in essere, la segnalazione dei danni subiti sia la più dettagliata possibile e corredata da immagini fotografiche dello stato dei luoghi e dei beni distrutti o danneggiati».

