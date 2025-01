Maltempo. Messina sommersa dalla pioggia, allagamenti e disagi da nord a sud VIDEO

In meno di tre ore è caduta la stessa quantità di un mese di pioggia. Numerosi interventi dei Vigili del Fuoco ma nessuna particolare criticità

La pioggia sorprende i messinesi. Un acquazzone oggi pomeriggio ha allagato diverse zone della città, creando disagi per gli automobilisti soprattutto in zona nord che si sono ritrovati nel traffico in tilt, e per chi abita al pianoterra. Per diverse ore la pioggia battente è caduta, dal pomeriggio fino a sera inoltrata, a tratti in maniera violenta. Numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco in diverse aree cittadine, dove non sono state segnalate emergenze ma auto in panne e tombini traboccanti. I viali cittadini si sono trasformati un poco ovunque in fiumi in piena, dall’Annunziata al viale Gazzi. Black out a macchia di leopardo ma la zona più colpita sembra essere stata quella tra l’Annunziata, viale Boccetta e la Panoramica dello Stretto.

Il consigliere della III municipalità Alessandro Geraci ha lanciato l’allerta per chi transita sul torrente Bisconte: “Fate molta attenzione, perché le griglie di convogliamento acque sono praticamente inutili, oltre alla pendenza strada totalmente errata. Il Torrente infatti è all’asciutto, il fiume scorre sulla strada.” Nelle immagini, il video postato dal consigliere sulla sua pagina social.

In apertura foto d’archivio.