Maltempo nella jonica, Castelmola chiede lo stato di calamità. Riaperta la passerella sull'Agrò - Tempostretto

Frana in via Crocefisso a Taormina, dove la strada è stata chiusa per diverse ore; necessario l'intervento dei Vigili del fuoco a Giardini in seguito ad alcuni allagamenti

E’ il giorno della conta dei danni a Taormina dopo il maltempo di ieri che ha creato gravi disagi in particolare lungo la via Crocefisso che collega la città turistica a Villagonia e Giardini Naxos. L’importante arteria è stata chiusa per diverse ore in seguito ad una frana, una colata di acqua e fango che ha invaso la carreggiata. Smottamenti e frane anche a Castelmola, dove l’amministrazione comunale guidata dal sindaco, Orlando Russo, ha chiesto alla Regione il riconoscimento dello stato di calamità “nelle more di una dettagliata relazione tecnica e quantificazione dei danni subìti”. Le aree più colpite sono quelle di Mastrissa, Acqualorto, Luppineria e Conchi. Necessario, invece, l’intervento dei Vigili del fuoco a Giardini Naxos per allagamenti che si sono verificati lungo la centrale via Umberto. Si circola regolarmente dalle 6 di questa mattina sulla passerella (nella foto) che attraversa il torrente Agrò e che unisce S. Teresa di Riva e S. Alessio Siculo, chiusa ieri pomeriggio in seguito all’ingrossamento del torrente, con seri disagi per gli utenti dell’hinterland jonico.