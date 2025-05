Mancata sicurezza, sospeso un cantiere a Mistretta. Multe per 30mila euro

Il titolare è stato denunciato

I carabinieri di Mistretta, supportati dai colleghi del locale Nucleo Ispettorato del Lavoro di Messina, hanno verificato un cantiere edile e, sebbene tutti i lavoratori fossero in regola, hanno contestato l’omessa predisposizione delle misure obbligatorie volte alla sicurezza degli operai idonee ad evitare cadute dall’alto, la messa in sicurezza dell’impianto elettrico, la mancata formazione dei lavoratori in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed altro ancora.

Il titolare è stato pertanto denunciato ed a suo carico sono state comminate ammende e sanzioni per oltre 30mila euro, con la contestuale sospensione dell’attività dovuta alle gravi violazioni riscontrate.