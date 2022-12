Mancuso incontra i giornalisti: l'auditorium "Calipari" riaprirà entro fine mandato - Tempostretto

Il punto sul 2022 di Palazzo Campanella: 20 sedute d'Aula e 119 delle varie Commissioni, 140 proposte di legge e 72 leggi approvate quest'anno

REGGIO CALABRIA – Non sempre tornare all’antico fa male…

Ieri sera, al termine dei lavori d’Aula, il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso per la prima volta dopo lunghi anni ha ripristinato la consuetudine della conferenza stampa di fine anno e dello scambio d’auguri natalizi coi cronisti.

Mancuso: «Un 2022 positivo»

Inevitabilmente, il momento giusto anche per fare il punto sul 2022 vissuto a Palazzo Campanella.

«Diciamo che è più uno scambio d’auguri per Natale… Comunque, è stato un anno positivo – ammette di buon grado Mancuso -. Ci siamo impegnati molto, abbiamo prodotto abbastanza. E penso che anche per il futuro per questa Calabria si possa ben sperare».

Venti sedute d’Aula e 72 le leggi approvate quest’anno

Filippo Mancuso, presidente del Consiglio regionale

Non mancano le statistiche sull’attività d’Assemblea: 20 sedute d’Aula e 119 delle varie Commissioni. 140 le proposte di legge, 72 le nuove leggi regionali approvate, 104 i provvedimenti amministrativi, 108 le interrogazioni formulate, 42 le mozioni…

«E l’attività legislativa va e andrà avanti – promette il presidente Filippo Mancuso -, perché vogliamo incidere sul territorio, perché la Calabria ha bisogno di recuperare quel gap reputazionale che ancora ci divide dal resto dell’Italia. Valorizzando l’operato delle associazioni? Anche: l’abbiamo già fatto quest’anno e continueremo a farlo, vogliamo il bene della Calabria e di tutti i calabresi».

Verso la reviviscenza dell’auditorium “Calipari”

Tra i capitoli per il prossimo futuro, la formazione del nuovo Cal (il Consiglio delle Autonomie locali) col voto per i membri elettivi previsto l’11 gennaio e un’idea molto cara alla società civile, specie in riva allo Stretto: la ritrovata operatività dell’auditorium “Nicola Calipari” del Consiglio regionale.

Un momento dell’incontro “natalizio” tra Mancuso e i giornalisti

Una struttura adoperatissima, specie per quanto riguarda associazioni e soggetti politici del territorio metropolitano reggino ma non soltanto, e che comunque contribuiva enormemente a “far vivere” il Consiglio regionale e renderlo nei fatti la “casa dei calabresi”; anzi, come ha voluto specificare Mancuso per depotenziare ogni eventuale puntina di malizia territorial-campanilistica, “una delle due” case dei calabresi in quanto, nella sua visione almeno, anche la Cittadella regionale “Jole Santelli” di Germaneto – che ospita gli uffici della Giunta – vanta caratteristiche analoghe.

«Questo di riaprire l’Auditorium è un obiettivo che ‘sento’ molto: dobbiamo raggiungerlo, perché dobbiamo restituire questa struttura all’intera Calabria e ancor più alla città di Reggio, che ne ha sempre usufruito tantissimo. Dunque ci stiamo adoperando, e penso che entro la fine della legislatura riavremo la “Nicola Calipari” nuovamente a disposizione di tutti i cittadini».

