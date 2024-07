Manomesse le sorgive di Briga, l’Amam presenta denuncia: “Grave danno per la comunità”

La scoperta durante un'ispezione. Ignoti hanno forzato la botola e impedito il normale deflusso dell'acqua

MESSINA – La presidente di Amam, Loredana Bonasera, ha presentato una denuncia in merito a gravi manomissioni che hanno interessato le infrastrutture idriche delle sorgive di Briga Superiore. Durante la regolare attività di controllo e verifica che l’azienda svolge presso le infrastrutture idriche, il tecnico responsabile di zona per i villaggi sud ha rilevato che la porta in ferro da cui si accede alla galleria delle sorgive era stata divelta e posta nelle immediate vicinanze.

Inoltre, la condotta all’uscita della stessa galleria risultava ostruita da corpi estranei in legno e piombo, impedendo il normale deflusso dell’acqua e provocando il riempimento del dispositivo di troppo pieno, riversando l’acqua nel torrente sottostante. Il tecnico ha rilevato che la botola di chiusura della cameretta di ispezione della galleria era aperta e mancava del lucchetto.

I tecnici di Amam hanno provveduto a ripristinare la situazione e l’azienda ha proceduto a sporgere denuncia alle autorità competenti, affinché possano essere individuati i responsabili.

“Questi atti vandalici rappresentano un grave danno per la comunità e per l’efficienza del servizio idrico”, ha dichiarato la presidente Bonasera, ribadendo “il massimo impegno dell’Amam per garantire la sicurezza e la funzionalità delle infrastrutture e per prevenire il verificarsi di ulteriori episodi simili potenziando la vigilanza”.