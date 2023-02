Mareggiata a S. Teresa, senso unico sul lungomare e stop alle strisce blu sulla Ss114 - Tempostretto

Colpita soprattutto la parte centrale del paese

S. TERESA – Mareggiata in corso a S. Teresa di Riva. Particolarmente colpita la parte centrale del lungomare, dove da anni insiste un rilevante fenomeno di erosione costiera. Le onde hanno superato il muro di protezione e invaso la carreggiata, lasciando sull’asfalto sabbia e detriti. Da oggi e fino a sabato 11 febbraio (compreso) sono stati sospesi i parcheggi a pagamento sulla via parallela al lungomare, la Statale 114. A causa della mareggiata, sul lungomare è stato previsto il unico senso di circolazione dall’incrocio Ciumaredda sino alla via Pozzo Lazzaro, in direzione di marcia Catania-Messina. Lo ha reso noto l’assessore alla Viabilità, Domenico Trimarchi.