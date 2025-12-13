Marina di Gioiosa Ionica. Operazione alto impatto, arrestato un uomo per droga

I servizi straordinari di controllo del territorio, sono stati disposti dal Questore di Reggio Calabria Salvatore La Rosa

MARINA DI GIOIOSA IONICA– Nell’ambito di servizi straordinari di controllo del territorio, disposti dal Questore di Reggio Calabria Salvatore La Rosa, la Polizia di Stato ha effettuato un’operazione di “alto impatto” nel territorio di Marina di Gioiosa Ionica, finalizzata alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa e predatoria.

L’attività è stata svolta dal personale del Commissariato di Siderno, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine di Siderno e delle unità cinofile della Questura di Reggio Calabria. Il servizio ha previsto un capillare monitoraggio del territorio, anche attraverso numerosi posti di blocco predisposti nei pressi dei principali snodi e delle arterie stradali di Gioiosa Ionica.

Nel corso dell’operazione sono state controllate centinaia di persone e veicoli ed eseguite diverse perquisizioni locali, con l’ausilio della Polizia Scientifica e delle unità cinofile, innalzando il livello tecnico degli accertamenti.

All’esito delle attività, un uomo è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione di sostanza stupefacente. Sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di circa 250 grammi di cannabis, materiale per il confezionamento e la pesatura della droga e diverse banconote di piccolo taglio.

L’arresto è stato convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Locri, che ha disposto nei confronti dell’uomo la misura cautelare degli arresti domiciliari.