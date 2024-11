Marina di Gioiosa Jonica. 29enne arrestato in flagranza di reato per detenzione di stupefacente

Rinvenuti 500 grammi di marijuana, bilancini di precisione e circa 1000 euro, suddivisi in banconote di piccolo taglio

MARINA DI GIOIOSA JONICA – Un 29enne, è stato tratto in arresto da agenti della Polizia di Stato, in flagranza del reato di detenzione di sostanza stupefacente per fini di spaccio. Il provvedimento pre-cautelare è stato adottato a seguito di una perquisizione domiciliare effettuata nel comune di Marina di Gioiosa Jonica, che ha portato al rinvenimento di circa mezzo chilogrammo di marijuana, di bilancini di precisione, buste di cellophane utilizzate per il confezionamento della droga, e circa 1000 euro, suddivisi in banconote di piccolo taglio, verosimilmente provento dell’attività di vendita dello stupefacente. Nei confronti del ventinovenne, gravato da precedenti per reati specifici, l’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto e, contestualmente, applicato la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Marina di Gioiosa Jonica.