Matteo Romano è il nuovo vice allenatore della Team Volley Messina in C maschile

Il giovane tecnico passa dalla donne agli uomini, confermato nello staff maschile anche Daniele Chitè come preparatore atletico

MESSINA – La Team Volley Messina aggiunge elementi allo staff tecnico di Serie C maschile dopo aver completato il roster che affronterà il massimo campionato regionale. Insieme ai mister Paola Laganà e Franco Donato la new entry Matteo Romano, nel ruolo di vice allenatore, e il confermato Daniele Chitè, come preparatore atletico. La Serie C maschile comincia oggi, martedì 8 settembre, la preparazione pre-campionato con due settimane di allenamenti in spiaggia.

Per Matteo Romano, classe 2000 che giocava nel ruolo di libero fino allo scorso anno, passaggio dal settore femminile, è stato il vice di Giovanni Di Mauro nella scorsa Serie C, a quello maschile dove allenerà diversi suoi ex compagni. Romano è al quarto anno da tecnico con la Team Volley Messina dopo una stagione alla guida di un Under 18 femminile, successivamente vice di Nicola D’Andrea in Under 18 e Under 16 femminile, nell’ultima stagione vice di Giovanni Di Mauro in Serie C femminile e Under 18 femminile.

“Sarà un nuovo stimolo, passare dal femminile al maschile sarà totalmente un’altra cosa – così Matteo Romano – il progetto della società mi responsabilizza, specie per il mio impegno con i giovani, e di questo ringrazio la società Team Volley Messina che sta puntando molto su di me e sono riconoscente. Quest’anno voglio prendermi più responsabilità e nel caso sbagliare seguendo le mie idee perché credo che gli errori servano nel percorso di crescita di un tecnico. Lavorare sin da maggio al fianco di Franco Donato, che si è speso davvero molto negli ultimi mesi nella costruzione e organizzazione della squadra, mi entusiasma molto”.

Ancora insieme Laganà-Donato-Chitè lo storico staff autore della promozione in C dell’Unime, poi passato interamente alla Team Volley Messina, proseguirà il suo percorso nella prima squadra maschile biancorossa. Daniele Chitè sarà il preparatore atletico e metterà ancora una volta la sua esperienza al servizio del gruppo e della crescita dei giovani.

“Con Paola e Franco – dichiara Daniele Chitè – abbiamo trovato il giusto equilibrio per aiutare la squadra senza perdere di vista la crescita dei ragazzi del nostro vivaio. Il gruppo è composto da atleti giovani che praticano anche Beach Volley e questo permette di mantenere un livello di preparazione elevato. Le sensazioni sono davvero positive. Felice dell’arrivo anche di Matteo che farà da collante tra i giovani e la prima squadra”.