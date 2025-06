Maurolico, primo e secondo posto al Certamen Latinum Syracusanum

Vittoria per il liceo messinese con gli studenti Claudio Calabrò e Ludovico Russo. E riconoscimento per il professoire Sergio Foscarini

Vittoria del liceo “Maurolico” di Messina al XXXVII edizione del Certamen Latinum Syracusanum. Una delle competizioni di latino più prestigiose e longeve d’Italia nella quale è richiesta anche la produzione in lingua latina. A svettare nella sezione Seniores, dedicata alla traduzione di un passo di Cicerone e a un commento da scrivere in latino, è stato Claudio Calabrò, che ha conquistato il primo posto. Altro

brillante risultato per il “Maurolico” è il secondo posto ottenuto da Ludovico Russo, nella sezione dedicata alla traduzione e commento in italiano di un passo poetico tratto dalla Medea di Seneca.

La cerimonia di premiazione si terrà martedì 3 giugno, alle ore 9:30, presso l’Auditorium del liceo

“Tommaso Gargallo” di Siracusa.

La prova si è tenuta lo scorso 31 marzo a Siracusa e ha messo alla prova le competenze linguistiche, stilistiche e letterarie dei partecipanti.

In occasione della premiazione, Daniele Malfitana, ordinario di Archeologia e direttore della Scuola di specializzazione in Beni archeologici dell’Università di Catania, terrà una lectio magistralis dal titolo “L’uso del passato: archeologia e patrimonio culturale. Politica, istituzioni e cittadinanza”. Seguirà la premiazione degli studenti vincitori, con diplomi di merito anche per i docenti preparatori, a testimonianza dell’alleanza formativa stretta tra allievi e maestri. Per il liceo “Maurolico” toccherà ricevere il riconoscimento al professore Sergio Foscarini (nella foto con gliu studenti).

Comunica la scuola, con dirigente scolastica Giovanna De Francesco: “Il successo al Syracusanum è solo l’ultimo traguardo per gli allievi del “Maurolico”, che vengono da un’annata di grandi successi. Calabrò ha recentemente ricevuto la menzione d’onore al Certamen Nebrodeum, organizzato dal liceo “Sciascia” di Sant’Agata di Militello, durante una cerimonia di premiazione svoltasi lo scorso 24 maggio alla presenza della rettrice dell’Università di Messina Giovanna Spatari e di Marco Onorato, ordinario di Letteratura latina presso il Dicam dello stesso ateneo. Lo studente non è nuovo a risultati lusinghieri, essendo già vincitore assoluto del Certamen Senecanum e del Certamen Vibonense ed avendo conseguito il terzo posto al Certamen Aetnaeum. I due studenti del “Maurolico”, inoltre, hanno brillato nell’ultima edizione del Certamen Philelfianum, dove Calabrò e Russo hanno conquistato rispettivamente il secondo e il terzo posto”.

E così commenta la preside Giovanna De Francesco: “Claudio e Ludovico hanno dimostrato che lo studio dei classici è ancora oggi una palestra straordinaria per la mente e per il cuore. I loro riconoscimenti sono un onore e un orgoglio per tutta la comunità del nostro liceo. I successi raccolti da entrambi rappresentano l’eccellenza di un liceo che continua a valorizzare la cultura classica con passione e rigore”.