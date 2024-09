MeConNeT, a Messina evento internazionale sulla matematica dell’incertezza

Congresso sulle Teorie Neutrosofiche, la branca della Matematica che consente di descrivere fenomeni caratterizzati da dati incompleti o ambigui

Messina – Si avvicina l’avvio dei lavori del Mediterranean Conference on Neutrosophic Theory (MeCoNeT 2024), che si terrà il 24 e 25 settembre presso la storica sala dell’Accademia Peloritana dei Pericolanti nella sede centrale dell’Università di Messina. Quest’anno, l’evento si arricchisce della presenza di tre figure di spicco del panorama matematico internazionale: il prof. Florentin Smarandache, dell’Università del New Mexico e padre fondatore della Teoria Neutrosofica, il matematico russo-armeno Hovik Matevossian, dell’Accademia russa delle scienze di Mosca, e il prof. Saeid Jafari, direttore della Fondazione per le scienze matematiche e fisiche di Slagelse (Danimarca).

Originata come ampliamento delle logiche classica e fuzzy, la Teoria Neutrosofica si è gradualmente sviluppata, esercitando un’influenza significativa su altre discipline matematiche, come l’Algebra e la Topologia Generale, arricchendole di nuovi strumenti concettuali e metodologici.

90 studiosi da tanti Paesi del mondo

Il MeCoNeT 2024 rappresenta un momento cruciale per la comunità scientifica impegnata nello studio dell’incertezza e delle sue applicazioni. Si prevede la partecipazione di oltre 90 studiosi provenienti da diverse nazioni, incluse Egitto, Giordania, Arabia Saudita, India, Stati Uniti, e molti altri paesi del bacino mediterraneo e oltre. La varietà e l’internazionalità dei partecipanti riflettono l’interesse crescente verso le teorie neutrosofiche e la loro capacità di affrontare le sfide legate alla complessità e all’indeterminatezza dei modelli matematici che descrivono il mondo reale.

La conferenza si svolgerà in modalità ibrida, offrendo a studiosi e appassionati da tutto il mondo l’opportunità di partecipare sia in presenza che online. Con più di 50 contributi scientifici e la presenza di relatori principali di fama internazionale, il MeCoNeT 2024 si conferma un evento di riferimento per chiunque lavori sulle teorie dell’incertezza e le loro applicazioni nei settori della matematica, della fisica, della biologia e dell’informatica.

La Conferenza mediterranea sulla teoria neutrosofica è organizzata dal Dipartimento MIFT dell’Università di Messina, con un Comitato Scientifico presieduto da Giorgio Nordo e Florentin Smarandache. Tra i membri figurano docenti dell’Università di Messina quali i professori Mario De Salvo, Matteo Gorgone, Francesco Oliveri, Patrizia Rogolino e diversi eminenti colleghi stranieri tra cui Mohamed Abdel-Basset (Università Zagazig, Egitto), Wadei F. Al-Omeri (Università Jadara, Giordania), Reneta P. Barneva (State University of New York, Fredonia, USA), Bhimraj Basumatary (Università Bodoland, India), Valentin E. Brimkov (State University of New York, Buffalo, USA), Abduallah Gamal (Università Zagazig, Egitto) e Ahmed A. Salama (Università di Port Said, Egitto).

Il MeCoNeT 2024 ha ottenuto il supporto di prestigiose istituzioni accademiche e scientifiche. Tra i principali patrocinatori figurano l’Università di Messina, il Dipartimento MIFT (Matematica, Informatica, Fisica e Scienze della Terra), l’Accademia Peloritana dei Pericolanti, nonché vari enti locali e nazionali, come la Regione Calabria, la Città Metropolitana di Reggio Calabria e il Comune di Messina. Il patrocinio dell’Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi” (INDAM) e di Calabria Formazione conferisce ulteriore prestigio all’evento, garantendo un alto profilo scientifico e organizzativo.

Grazie al supporto di queste istituzioni, il MeCoNeT 2024 si pone come una piattaforma di eccellenza per lo scambio di idee e la creazione di nuove collaborazioni scientifiche. L’evento rappresenta un’occasione unica per esplorare le nuove frontiere della matematica dell’incertezza e creare reti di ricerca internazionali.

