Messina. All’addio al celibato aggrediscono i gestori del locale, arrestati 4 reggini

Sono stati anche denunciati per danneggiamento

Gli agenti della Polizia di Stato di Messina hanno arrestato quattro reggini, colti nella flagranza del reato di lesioni personali aggravate in concorso e denunciati in stato di libertà per il reato di danneggiamento in concorso.

In particolare, su segnalazione al Numero Unico di Emergenza “112”, veniva segnalata, nei pressi di un esercizio commerciale, la presenza di alcune persone che stavano discutendo animatamente con altre.

Giunti sul posto, grazie all’utilizzo dei dispositivi luminosi e sonori in uso agli equipaggi delle Volanti, gli agenti appuravano che un gruppo di persone lì presenti per un addio al celibato, qualche istante prima, aveva aggredito due persone.

Grazie alla ricostruzione dei fatti, si aveva modo di appurare che quattro persone avevano aggredito fisicamente, senza alcun apparente motivo e in stato di ebbrezza alcolica, sia uno dei soci che un addetto alla sicurezza del locale. Questi ultimi, a seguito dell’aggressione, venivano giudicati guaribili rispettivamente in giorni tre e cinque.

I quattro arrestati, inoltre, venivano denunciati in stato di libertà poiché si rendevano responsabili anche del danneggiamento di diverse suppellettili in uso all’esercizio commerciale.

Per i medesimi fatti, venivano denunciati in stato di libertà anche gli altri due reggini, facenti parte dello stesso gruppo, per il reato di concorso morale nel reato di lesioni personali aggravate e danneggiamento in concorso.

A seguito della celebrazione del rito direttissimo, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto, per tutti gli arrestati, la misura cautelare dell’obbligo di dimora nei rispettivi Comuni di residenza.