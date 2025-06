Memorial Mario Angioletti, la prima edizione agli “Amici di Sempre”

MESSINA – Sul campetto del “Punto Verde” si è conclusa la prima edizione del Memorial Mario Angioletti, il giovane arbitro ed elettricista messinese, originario di Torre Faro, era rimasto gravemente ferito a causa di una rovinosa caduta da circa 4 metri per il cedimento di un ponteggio in un cantiere. Un minuto di raccoglimento è stato osservato per Mario da tutti gli Atleti formando un cerchio a centro campo prima dell’inizio gare.

Vincitori del torneo organizzato dall’Asi Comitato Comunale di Messina, sono stati il gruppo Amici di Sempre, battendo nella gara finale la delegazione Arbitri aia di Messina, il Capitano ha voluto donare la Coppa alla famiglia di Mario in particolare alle due figlie presenti.

Alla manifestazione ha presenziato Santino Morabito attuale presidente Aia Messina, il quale commosso ha invitato l’ASI Messina a ripetere il Memorial per gli anni a venire pronto ad una sicura collaborazione. Una targa ricordo è stata donata dal delegato Asi Messina Salvo La Mendola, alla famiglia di Mario, presenti la Mamma , la sorella e la moglie con le due figliolette.