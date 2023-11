Mense scolastiche, controlli in corso sulla qualità del cibo - Tempostretto

Dopo alcune segnalazioni negative, il sindaco Basile e l'assessore Currò hanno deciso di verificare la situazione in tutti e 21 gli istituti scolastici

MESSINA – L’amministrazione sta verificando da settimane la qualità del cibo e delle forniture delle mense scolastiche in tutti e 21 istituti cittadini. Tutto è nato oltre un mese fa, quando una delle scuole coinvolte ha segnalato problemi sulla qualità della stessa mensa. Un appello che non è caduto nel vuoto perché l’assessore alle Politiche scolastiche, Pietro Currò, e il sindaco Federico Basile, hanno incaricato il dirigente del dipartimento competente, Salvatore De Francesco, di verificare la situazione.

Dal 21 ottobre in poi, quindi, sono partiti i controlli e al termine saranno presi gli eventuali provvedimenti. Non si tratta di un passaggio da sottovalutare, soprattutto perché in ballo c’è la salute di alunne e alunni di 21 scuole dislocate in tutta Messina.

