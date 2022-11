"Mercatini di Natale sul viale San Martino, non a piazza Cairoli" - Tempostretto

Lo chiede il Comitato Centro al Cittadino, per rendere viva la nuova isola pedonale

Il Comitato Centro al Cittadino sconsiglia l’allestimento di un mercatino natalizio a Piazza Cairoli. “Negli anni scorsi tutti i mercatini Natalizi, forse per il periodo in cui eventi atmosferici avversi e la costante delle casette parzialmente chiuse specialmente nei giorni infrasettimanali, hanno purtroppo dato sempre lo stesso disordinato e fallimentare risultato” – dice il presidente del comitato, Marco Bellantone -.

Le esperienze passate

“Ricordo i mercatini del 2017 e 2018 che prevedevano la novità della Ruota Panoramica e stand anche cibo o quello organizzato da altri nel 2019 con il giardino delle luci ed ancora la super Ruota Panoramica e pista sul ghiaccio che però subì uno stop anticipato per problemi di diversa natura. Nel 2016 fu realizzato un progetto, voluto e realizzato da Associazione Piazza Cairoli con la collaborazione di un gruppo di professionisti del settore, con allestimenti visionari ed abbastanza folli da permettergli di creare un enorme allestimento natalizio caratterizzato da molte installazioni scenografiche che interagivano con i visitatori creando un ambiente veramente speciale in cui il prato vero, le grandi palme e tutta una serie di oggetti da fiaba lo resero talmente bello che fu incorniciato con migliaia di foto e visitatori che ne decretarono il successo. Fu una grande novità e furono coinvolte aziende e associazioni datoriali, tutti a remare verso la realizzazione di questo evento, iniziativa messa a disposizione del cittadino in maniera totalmente gratuita, perché i costi dell’allestimento furono sostenuti attraverso sponsorizzazioni di privati e di enti che vollero sposare e supportare l’innovativa iniziativa”.

Sì a viale San Martino, no a piazza Cairoli

Il comitato, ora, propone “l’allestimento delle casette che costituiranno il mercatino natalizio sulla nuova isola pedonale temporanea del viale San Martino, dalla via Primo Settembre alla Tommaso Cannizzaro e da Piazza Cairoli sino alla via Santa Cecilia. Questo creerà un importante flusso di visitatori sia sulla Piazza che sul Viale San Martino, flussi che, se le casette fossero posizionate sulla piazza, sarebbero bloccati e molto più confusionari proprio a causa della presenza degli espositori le cui casette che sarebbero ovviamente disposte in modo circolare e non, come accadrebbe nei due lati di tutto il viale San Martino, in maniera più corretta, ove le stesse sarebbero disposte in maniera longitudinale e ciò favorirebbe lo scorrere dei flussi evitando così antipatiche calche su questa o quella casetta”.

“Dopo ripetuti incontri con vari assessori che ci hanno garantito una grande attenzione alla qualità degli espositori, alla cura ed alla bellezza degli allestimenti scenici e degli eventi in programma, siamo ben lieti di poter dire di sentirci rassicurati, rimanendo in vigile attesa”.