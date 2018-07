Torna "Agosto in Fiera". Solito mix di bancarelle e spettacoli

Sarà ancora Claudio Prestopino l'organizzatore di "Agosto in Fiera". Anche quest'anno la sua, pur se con una società diversa, è stata l'unica offerta al bando proposto dall'Autorità Portuale per l'organizzazione della consueta manifestazione estiva sul lungomare. L'aggiudicazione non è ancora ufficiale ma è pressoché certa.

"Siete in tantissimi a scriverci per avere notizie di "Agosto in...Fiera a Messina" - si legge nella pagina Facebook dedicata all'evento - e questo ci conforta perché vuol dire che, nonostante tutto, la manifestazione è nel cuore dei messinesi. Saremo presto operativi con un coinvolgente calendario per tutto il mese di agosto".

Inaugurazione il 4 agosto, con una sessantina di stand aperti fino al 18 agosto. Poi gli eventi culturali: una mostra sulla storia della Fiera a cura di Nino Principato, due spettacoli dell'opera dei pupi per i croceristi, dibattiti sul commercio e sullo sviluppo cittadino, un cartellone musicale, teatrale e sportivo, con attività anche per i più piccoli. In pratica è lo stesso cliché degli scorsi anni, una manifestazione che non può rinverdire i fasti di un tempo ma che comunque porterà tanti messinesi sul lungomare chiuso nel resto dell'anno.