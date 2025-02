Mercato Vascone, lavori dal 14 marzo: gli operatori devono liberare le aree entro un mese

Finocchiaro ha ufficializzato la chiusura: "Entro il 28 febbraio le richieste per ottenere i box liberi a Sant'Orsola, Zaera o la postazione davanti al mercato"

MESSINA – Dal 14 marzo partiranno i lavori al mercato Vascone. Ad annunciarlo è stato l’assessore Massimo Finocchiaro, che sui social ha ufficializzato la chiusura del mercato, decisa con la delibera n.75 dalla Giunta comunale.

L’assessore ha spiegato che la chiusura è stata disposta per “consentire l’avvio del contratto di appalto dei lavori di manutenzione straordinaria del Mercato Vascone”. E soprattutto che gli operatori commerciali “dovranno liberare le aree del mercato e le loro postazioni entro il 13 marzo 2025”, visto che l’area sarà interamente presa in carico dall’impresa dal giorno dopo per l’inizio dei lavori.

Inoltre ha aggiunto: “Per garantire la continuità lavorativa, gli operatori potranno presentare richiesta entro e non oltre il 28 febbraio al Dipartimento Servizi alle Imprese per poter ottenere un posto nei box liberi dei mercati Sant’Orsola e Zaera, oppure nelle postazioni individuate nell’area del parcheggio frontistante al mercato Vascone”.