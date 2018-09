Rissa presso gli uffici del Dipartimento Politiche della Casa

“Alcuni cittadini inseriti in graduatoria per l’assegnazione di alloggi popolari, per problematiche inerenti la propria posizione, hanno inveito contro il dirigente ed i dipendenti comunali proferendo improperi ed invettive , successivamente sfociati in rissa tra gli stessi assegnatari con danneggiamento di una porta dell’ufficio. Solo l’intervento dei Vigili Urbani ha scongiurato il peggio!”

A denunciare con una nota l’accaduto- che risale a mercoledì mattina – è la Fp Cgil

Il sindacato chiede al sindaco Cateno De Luca di distaccare alcuni vigili urbani presso l’ufficio dalle ore 9,00 alle ore 13,00 al fine di tutelare i lavoratori “in questo delicato momento in cui si è impegnati al risanamento nella nostra città”.

La Fp Cgil ritiene inoltre che “debba essere prevista una migliore ubicazione degli uffici in modo da consentire una sala d’attesa all’utenza con relativo sportello per il pubblico ed evitare l’ingresso dei cittadini direttamente all’interno degli uffici con il consequenziale contatto diretto con gli impiegati”.