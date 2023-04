Messina. 200 grammi di cocaina, arrestato 64enne - Tempostretto

Sorpreso dagli agenti della Squadra Mobile in viale Gazzi

E’ uscito velocemente dal portone di un condominio, con due borse, ed è andato via su un motorino, in viale Gazzi. Gli agenti della Squadra Mobile l’hanno visto e individuato come persona conosciuta negli ambienti dello spaccio.

Così l’hanno fermato e perquisito, trovando nelle borse 200 grammi di cocaina pura, pronta per essere tagliata e venduta.

Gli investigatori della Squadra Mobile hanno arrestato un messinese di 64 anni, già gravato da pregiudizi di polizia. Nel portafogli aveva 1250 euro in banconote di diverso taglio.

L’uomo, un 64enne, è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.