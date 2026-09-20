 Messina. 33esima Giornata mondiale dell'Alzheimer, punto informativo a piazza Cairoli

Messina. 33esima Giornata mondiale dell’Alzheimer, punto informativo a piazza Cairoli

Redazione

Messina. 33esima Giornata mondiale dell’Alzheimer, punto informativo a piazza Cairoli

domenica 20 Settembre 2026 - 08:30

Appuntamento lunedì 21 settembre dalle 8.30 alle 13

MESSINA – In occasione della XXXIII Giornata Mondiale dell’Alzheimer, lunedì 21 settembre 2026, il Centro Territoriale di Psicogeriatria dell’Asp Messina e l’associazione ARiAd APS Messina hanno organizzato un punto informativo a Piazza Cairoli che sarà a disposizione di tutti i cittadini dalle ore 8.30 alle 13.

Nel gazebo sarà possibile ricevere informazioni sui disturbi neurocognitivi, sui servizi che forniscono percorsi diagnostici e terapeutici, sulle opportunità di cura e prevenzione e su tutte le attività riabilitative e di socializzazione disponibili sul territorio in favore delle persone con demenza e dei loro familiari e assistenti.

Nel corso della mattinata, gli operatori del Centro di Psicogeriatria e i volontari di ARiAd coinvolgeranno i cittadini in attività di sensibilizzazione sulla malattia di Alzheimer e sugli altri disturbi neurocognitivi che sottolineeranno l’importanza di promuovere percorsi di cura e assistenza capaci di garantire partecipazione, autonomia e qualità della vita.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Camere con vista sulla Farmacia del ‘500: a Roccavaldina “sboccia” la Locanda delle Rose VIDEO
Correnti, 50 anni di oreficeria a Messina. Come nasce un gioiello con la tecnica della cera persa VIDEO
Team Motors, usato garantito e auto aziendali a km zero Nissan e Volvo VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED