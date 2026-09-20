Messina. 33esima Giornata mondiale dell’Alzheimer, punto informativo a piazza Cairoli

Appuntamento lunedì 21 settembre dalle 8.30 alle 13

MESSINA – In occasione della XXXIII Giornata Mondiale dell’Alzheimer, lunedì 21 settembre 2026, il Centro Territoriale di Psicogeriatria dell’Asp Messina e l’associazione ARiAd APS Messina hanno organizzato un punto informativo a Piazza Cairoli che sarà a disposizione di tutti i cittadini dalle ore 8.30 alle 13.

Nel gazebo sarà possibile ricevere informazioni sui disturbi neurocognitivi, sui servizi che forniscono percorsi diagnostici e terapeutici, sulle opportunità di cura e prevenzione e su tutte le attività riabilitative e di socializzazione disponibili sul territorio in favore delle persone con demenza e dei loro familiari e assistenti.

Nel corso della mattinata, gli operatori del Centro di Psicogeriatria e i volontari di ARiAd coinvolgeranno i cittadini in attività di sensibilizzazione sulla malattia di Alzheimer e sugli altri disturbi neurocognitivi che sottolineeranno l’importanza di promuovere percorsi di cura e assistenza capaci di garantire partecipazione, autonomia e qualità della vita.